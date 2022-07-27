Rus Büyükelçi Yerhov: Odessa'da Batı'dan gelen gemisavarların bulunduğu depo imha edildi
15:14 27.07.2022 (güncellendi: 15:29 27.07.2022)
© İHA / MEVLÜT İŞLİAleksey Yerhov
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İstanbul'da varılan tahıl anlaşması ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
NTV'ye konuşan Büyükelçi Yerhov, Ukrayna'daki tahılların sevkiyatına ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmada askeri operasyonlara dair herhangi bir madde bulunmadığının altını çizdi.
'Tahılların Ukrayna'dan çıkarılması ayrı bir konu, askeri özel operasyonumuz ayrı bir konu'
Yerhov, konuya dair şöyle konuştu:
"Öncelikle 22 Temmuz'da İstanbul'da varılan anlaşmalarla bahsedilen askeri eylemler arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını ifade etmek isterim. İmzaladığımız belgelerde Rus tarafı olarak düşmanlarımızın askeri hedeflerine bu tür atışlar yapmamızı yasaklayan herhangi bir madde yok. Mesele şu ki, Odessa limanının sivil ve askeri olmak üzere iki bölümü vardır. Askeri bölümde sadece bahsettiğiniz askeri gemi değil, depo olarak kullanılan bir yapı da vardı. Bu depoda Batı'dan gelen Harpoon gemisavar füzeleri vardı. Bu bina imha edildi. Demek ki tahılların Ukrayna'dan çıkarılması ayrı bir konu, bizim askeri özel operasyonumuz ayrı bir konu. Bunu kabul edelim. Ayrıca bizim özel askeri operasyonumuz tahılların tahliyesi için herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Bunu hem Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov, hem de Devlet Başkanımızın sözcüsü Dimitriy Peskov doğruladı."
'Prosedürlerin çalışır duruma getirilmesi için muhtemelen zaman gerekecek'
Büyükelçi Yerhov, İstanbul'da faaliyete geçen koordinasyon merkezinin nasıl işleyeceğine dair de değerlendirmelerde bulundu. "Anlaşma ile çerçeveyi belirledik. Detaylar istişare ile belirlenecek diyen Yerhov, şöyle devam etti:
"22 Temmuz'da İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçeve niteliğindedir. Bu anlaşmalar, bu doğrultuda yapacağımız çalışmamızın algoritmasını belirliyor. Yani neyin, nasıl yapılması gerektiğini ve yapılacağını tespit ediyorlar. Bu arada bu çalışmanın detayları ise bugünlerde istişare edilecek olmalı. Zira İstanbul'da kurulan ortak koordinasyon merkezinin nasıl çalışacağı önemlidir. Mesela Ukrayna tahılını taşıyan bir geminin yola çıktığının nasıl bildirileceği, bunun kimin yapacağı, bilgiyi kimin alacağı, bu kişilerin nerede bulunacakları ve bu ortak koordinasyon merkezinde çalışacak temsilcilerin birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları, denetimlerin nasıl yapılacağı, kimin nereye gideceği, ne için gideceği gibi konular önemli. Bu prosedürlerin çalışır duruma getirilmesi için muhtemelen zaman gerekecek. Birkaç gün lazım. Ekibimiz İstanbul'a geldi. Çalışmaya hazır. Hatta çalışmaya başladıklarını düşünüyorum. İnşallah öyle bir çalışma düzeni organize edilecek ki tahıl getirecek gemiler çıkacaktır. Anlaşmanın hayata geçirileceğini ümit etmek istiyorum."