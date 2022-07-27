Rus Büyükelçi Yerhov: Odessa'da Batı'dan gelen gemisavarların bulunduğu depo imha edildi

"Öncelikle 22 Temmuz'da İstanbul'da varılan anlaşmalarla bahsedilen askeri eylemler arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını ifade etmek isterim. İmzaladığımız belgelerde Rus tarafı olarak düşmanlarımızın askeri hedeflerine bu tür atışlar yapmamızı yasaklayan herhangi bir madde yok. Mesele şu ki, Odessa limanının sivil ve askeri olmak üzere iki bölümü vardır. Askeri bölümde sadece bahsettiğiniz askeri gemi değil, depo olarak kullanılan bir yapı da vardı. Bu depoda Batı'dan gelen Harpoon gemisavar füzeleri vardı. Bu bina imha edildi. Demek ki tahılların Ukrayna'dan çıkarılması ayrı bir konu, bizim askeri özel operasyonumuz ayrı bir konu. Bunu kabul edelim. Ayrıca bizim özel askeri operasyonumuz tahılların tahliyesi için herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Bunu hem Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov, hem de Devlet Başkanımızın sözcüsü Dimitriy Peskov doğruladı."