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Rusya Dışişleri: Türk tarafına göre Ukrayna tahılı yüklü gemiler yakında yola çıkabilir
Rusya Dışişleri: Türk tarafına göre Ukrayna tahılı yüklü gemiler yakında yola çıkabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Türk meslektaşlarının değerlendirmelerine göre, Ukrayna’nın tahılıyla dolu ilk gemilerin yakın zamanda yola... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T11:56+0300
2022-07-27T11:56+0300
2022-07-27T12:33+0300
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Rudenko, “Ortak Koordinasyon Merkezi’nin bulunduğu Türkiye’deki meslektaşlarımızın değerlendirmelerine bakacak olursak…. Kendileri, en azından Ukrayna’dan sevkiyatın yakında başlayacağını düşünüyor” dedi.'Yakın zamanda' ifadesi ile günlerden mi haftalardan mı bahsettiği sorusuna karşılık da Rudenko, Türkiye tarafına yönlendirerek bunun kendilerine ait bir bilgi olmadığını kaydetti.Anlaşmaların bozulması olasılığı olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Rudenko, bunu asla ihtimallerin dışında göremeyeceklerini kaydetti.“Bu sadece bize değil, başka koşullara da bağlı” diyen Rudenko, Rusya’nın en iyi senaryonun gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.‘Rusya ve Ukrayna’dan sevkiyat eş zamanlı olarak başlamalı’Rudenko ayrıca, Rusya’dan sevkiyatla Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin iki anlaşmanın eş zamanlı olarak imzalandığını, bu nedenle uygulanmaya da eş zamanlı olarak başlanması gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/bm-karadenizden-gecen-tahil-gemilerinin-denetimi-turk-yetkililer-tarafindan-yapilacak-1059176763.html
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Rusya Dışişleri: Türk tarafına göre Ukrayna tahılı yüklü gemiler yakında yola çıkabilir
11:56 27.07.2022 (güncellendi: 12:33 27.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Türk meslektaşlarının değerlendirmelerine göre, Ukrayna’nın tahılıyla dolu ilk gemilerin yakın zamanda yola çıkabileceğini söyledi.
Rudenko, “Ortak Koordinasyon Merkezi’nin bulunduğu Türkiye’deki meslektaşlarımızın değerlendirmelerine bakacak olursak…. Kendileri, en azından Ukrayna’dan sevkiyatın yakında başlayacağını düşünüyor” dedi.
'Yakın zamanda' ifadesi ile günlerden mi haftalardan mı bahsettiği sorusuna karşılık da Rudenko, Türkiye tarafına yönlendirerek bunun kendilerine ait bir bilgi olmadığını kaydetti.
Anlaşmaların bozulması olasılığı olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Rudenko, bunu asla ihtimallerin dışında göremeyeceklerini kaydetti.
“Bu sadece bize değil, başka koşullara da bağlı” diyen Rudenko, Rusya’nın en iyi senaryonun gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.
‘Rusya ve Ukrayna’dan sevkiyat eş zamanlı olarak başlamalı’
Rudenko ayrıca, Rusya’dan sevkiyatla Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin iki anlaşmanın eş zamanlı olarak imzalandığını, bu nedenle uygulanmaya da eş zamanlı olarak başlanması gerektiğini vurguladı.