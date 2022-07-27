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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/rusya-disisleri-turk-tarafina-gore-ukrayna-tahili-yuklu-gemiler-yakinda-yola-cikabilir-1059190240.html
Rusya Dışişleri: Türk tarafına göre Ukrayna tahılı yüklü gemiler yakında yola çıkabilir
Rusya Dışişleri: Türk tarafına göre Ukrayna tahılı yüklü gemiler yakında yola çıkabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Türk meslektaşlarının değerlendirmelerine göre, Ukrayna’nın tahılıyla dolu ilk gemilerin yakın zamanda yola... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T11:56+0300
2022-07-27T12:33+0300
rusya
tahıl
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
andrey rudenko
gemi
sevkiyat
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Rudenko, “Ortak Koordinasyon Merkezi’nin bulunduğu Türkiye’deki meslektaşlarımızın değerlendirmelerine bakacak olursak…. Kendileri, en azından Ukrayna’dan sevkiyatın yakında başlayacağını düşünüyor” dedi.'Yakın zamanda' ifadesi ile günlerden mi haftalardan mı bahsettiği sorusuna karşılık da Rudenko, Türkiye tarafına yönlendirerek bunun kendilerine ait bir bilgi olmadığını kaydetti.Anlaşmaların bozulması olasılığı olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Rudenko, bunu asla ihtimallerin dışında göremeyeceklerini kaydetti.“Bu sadece bize değil, başka koşullara da bağlı” diyen Rudenko, Rusya’nın en iyi senaryonun gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.‘Rusya ve Ukrayna’dan sevkiyat eş zamanlı olarak başlamalı’Rudenko ayrıca, Rusya’dan sevkiyatla Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin iki anlaşmanın eş zamanlı olarak imzalandığını, bu nedenle uygulanmaya da eş zamanlı olarak başlanması gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/bm-karadenizden-gecen-tahil-gemilerinin-denetimi-turk-yetkililer-tarafindan-yapilacak-1059176763.html
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rusya, tahıl, türkiye, ukrayna, andrey rudenko, gemi, sevkiyat

Rusya Dışişleri: Türk tarafına göre Ukrayna tahılı yüklü gemiler yakında yola çıkabilir

11:56 27.07.2022 (güncellendi: 12:33 27.07.2022)
© Sputnik / МИД РФRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Türk meslektaşlarının değerlendirmelerine göre, Ukrayna’nın tahılıyla dolu ilk gemilerin yakın zamanda yola çıkabileceğini söyledi.
Rudenko, “Ortak Koordinasyon Merkezi’nin bulunduğu Türkiye’deki meslektaşlarımızın değerlendirmelerine bakacak olursak…. Kendileri, en azından Ukrayna’dan sevkiyatın yakında başlayacağını düşünüyor” dedi.
'Yakın zamanda' ifadesi ile günlerden mi haftalardan mı bahsettiği sorusuna karşılık da Rudenko, Türkiye tarafına yönlendirerek bunun kendilerine ait bir bilgi olmadığını kaydetti.
Anlaşmaların bozulması olasılığı olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Rudenko, bunu asla ihtimallerin dışında göremeyeceklerini kaydetti.
“Bu sadece bize değil, başka koşullara da bağlı” diyen Rudenko, Rusya’nın en iyi senaryonun gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.

‘Rusya ve Ukrayna’dan sevkiyat eş zamanlı olarak başlamalı’

Rudenko ayrıca, Rusya’dan sevkiyatla Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin iki anlaşmanın eş zamanlı olarak imzalandığını, bu nedenle uygulanmaya da eş zamanlı olarak başlanması gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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