https://tr.sputniknews.com/20220727/rusyanin-ingiltere-buyukelcisi-kelin-ukrayna-acikca-natonun-ileri-ussu-haline-getiriliyor-1059209170.html

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: Ukrayna açıkça NATO’nun ileri üssü haline getiriliyor

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: Ukrayna açıkça NATO’nun ileri üssü haline getiriliyor

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Ukrayna'nın açıkça bir NATO ileri üssü haline getirildiğini söyledi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T18:00+0300

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Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin, Ukrayna'nın açıkça NATO’nun ileri üssü haline getirildiği açıklamasında bulundu. Kelin “Bütün bunlar, Ukrayna'nın açıkça bir NATO ileri üssü haline getirildiğini gösteriyor. Daha önce bunlar gizlice yapılıyordu, ama şimdi açıkça hem bir NATO eğitim alanı hem de özel bir mevzisi haline getirildiğini görüyoruz. Bununla ilgili şüphelerimiz vardı ve bu konuda çok şey söylendi. Şimdi tamamen açıktan yapılıyor” dedi.Ukrayna askerlerinin İngiltere’de terk edilmiş eğitim alanlarında eğitim gördüğünü belirten Büyükelçi, “Burada Ukrayna askerlerinin eğitiminin başladığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğitimler, İngiltere’nin kuzeyi, güneyi ve merkezi bölgelerindeki çeşitli eğitim alanlarında yapılıyor. Örneğin, güneyde yıllardır kullanılmayan eğitim sahası yakınlarındaki sahilde tatil yapanlar, Ukrayna askerlerinin tabancalarla 20 metrelik hedeflere ateş ettikleri eğitimlere tanık oldu. Bunlar bir yandan da gösteriş. Ama bütün bunların oldukça ciddi şeyler olduğunu söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

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ukrayna krizi, nato, üs