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Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi
Sağlık Bakanlığı, 'Maymun Çiçeği' için bir rehber hazırladı. Rehberde bu virüsle temas halinde ne yapılması gerektiğinden karantina şartlarına kadar detaylı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T12:56+0300
2022-07-27T12:56+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
maymun çiçeği virüsü
uyarı
fahrettin koca
virüs
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Başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınına karşı Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı.Rehberde Maymun Çiçeği'nin; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterdiği bir kez daha hatırlatıldı.'Ağır vakalar ortaya çıkabilir'Genelde 2 ila 4 hafta süren semptomlarının olduğu ve kendini sınırlayan bir hastalık olduğu da raporda yer aldı. Ancak ağır vakaların da ortaya çıkabileceği belirtildi.Maymun Çiçeği'nin, çiçek hastalığına benzediği de raporda yer aldı. 'Maymun Çiçeği, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olur'' denildi.İşte bakanlığın rehberinde yer alan diğer ayrıntılar...Kuluçka süresi ne kadar?Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gündür, ancak 5-21 gün arasında değişebilir.Maymun çiçeği belirtileri neler?Klinik tablo, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar.Avuçlar ve ayak tabanlarına dikkatVakaların yüzde 95’inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75’inde ayak tabanlarını etkiler. Genital bölge ve kornea da etkilenir. Klinik tabloda bazı kişilerde ışığa hassasiyet, üşüme, terleme de görülebilir.Uçak, tren, otobüs gibi toplu taşımalarda vakanın hemen yanında oturan yolcular, evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole edecekler.Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık bir ay önce Türkiye'deki ilk Maymun Çiçeği vakasını duyurmuştu. Ancak bugüne kadar vakanın durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-en-fazla-maymun-cicegi-vakasinin-ispanyada-goruldugunu-acikladi-1059175611.html
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sağlık bakanlığı, maymun çiçeği virüsü, uyarı, fahrettin koca, virüs

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi

12:56 27.07.2022
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© DHA
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Sağlık Bakanlığı, 'Maymun Çiçeği' için bir rehber hazırladı. Rehberde bu virüsle temas halinde ne yapılması gerektiğinden karantina şartlarına kadar detaylı bilgiler yer alıyor. DSÖ, geçtiğimiz günlerde bu hastalık için 'küresel acil durum' ilan etmişti.
Başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınına karşı Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı.
Rehberde Maymun Çiçeği'nin; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterdiği bir kez daha hatırlatıldı.

'Ağır vakalar ortaya çıkabilir'

Genelde 2 ila 4 hafta süren semptomlarının olduğu ve kendini sınırlayan bir hastalık olduğu da raporda yer aldı. Ancak ağır vakaların da ortaya çıkabileceği belirtildi.
Maymun Çiçeği'nin, çiçek hastalığına benzediği de raporda yer aldı. 'Maymun Çiçeği, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olur'' denildi.
İşte bakanlığın rehberinde yer alan diğer ayrıntılar...
Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü.
İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir.
Cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü. Ancak ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir.

Kuluçka süresi ne kadar?

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gündür, ancak 5-21 gün arasında değişebilir.

Maymun çiçeği belirtileri neler?

Klinik tablo, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar.

Avuçlar ve ayak tabanlarına dikkat

Vakaların yüzde 95’inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75’inde ayak tabanlarını etkiler. Genital bölge ve kornea da etkilenir. Klinik tabloda bazı kişilerde ışığa hassasiyet, üşüme, terleme de görülebilir.
Uçak, tren, otobüs gibi toplu taşımalarda vakanın hemen yanında oturan yolcular, evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole edecekler.
Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık bir ay önce Türkiye'deki ilk Maymun Çiçeği vakasını duyurmuştu. Ancak bugüne kadar vakanın durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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