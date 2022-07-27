https://tr.sputniknews.com/20220727/saglik-bakanligindan-maymun-cicegi-rehberi-1059193770.html

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi

Sağlık Bakanlığı, 'Maymun Çiçeği' için bir rehber hazırladı. Rehberde bu virüsle temas halinde ne yapılması gerektiğinden karantina şartlarına kadar detaylı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T12:56+0300

2022-07-27T12:56+0300

2022-07-27T12:56+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

maymun çiçeği virüsü

uyarı

fahrettin koca

virüs

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Başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınına karşı Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı.Rehberde Maymun Çiçeği'nin; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterdiği bir kez daha hatırlatıldı.'Ağır vakalar ortaya çıkabilir'Genelde 2 ila 4 hafta süren semptomlarının olduğu ve kendini sınırlayan bir hastalık olduğu da raporda yer aldı. Ancak ağır vakaların da ortaya çıkabileceği belirtildi.Maymun Çiçeği'nin, çiçek hastalığına benzediği de raporda yer aldı. 'Maymun Çiçeği, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olur'' denildi.İşte bakanlığın rehberinde yer alan diğer ayrıntılar...Kuluçka süresi ne kadar?Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gündür, ancak 5-21 gün arasında değişebilir.Maymun çiçeği belirtileri neler?Klinik tablo, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar.Avuçlar ve ayak tabanlarına dikkatVakaların yüzde 95’inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75’inde ayak tabanlarını etkiler. Genital bölge ve kornea da etkilenir. Klinik tabloda bazı kişilerde ışığa hassasiyet, üşüme, terleme de görülebilir.Uçak, tren, otobüs gibi toplu taşımalarda vakanın hemen yanında oturan yolcular, evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole edecekler.Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık bir ay önce Türkiye'deki ilk Maymun Çiçeği vakasını duyurmuştu. Ancak bugüne kadar vakanın durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-en-fazla-maymun-cicegi-vakasinin-ispanyada-goruldugunu-acikladi-1059175611.html

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sağlık bakanlığı, maymun çiçeği virüsü, uyarı, fahrettin koca, virüs