https://tr.sputniknews.com/20220727/sicaklar-artiyor-10-ilde-40-dereceyi-gececek-1059182907.html

Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor: 10 ilde 40 dereceyi geçecek

Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor: 10 ilde 40 dereceyi geçecek

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege ve Akdeniz'deki sıcak hava dalgası, iç ve doğu kesimlerde de etkili olacak... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T09:25+0300

2022-07-27T09:25+0300

2022-07-27T09:31+0300

türkiye

türkiye

meteoroloji

aşırı sıcaklar

sıcak hava

güneydoğu anadolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058958982_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b24ef7d6de092fab2b7f2d4e867116a9.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz-2 Ağustos haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklık genellikle mevsim normallerinde olacak.Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bugünden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.AdıyamanPerşembe - 41°CCuma - 42°CCumartesi - 40°CPazar - 41°CAydınÇarşamba - 40°CPerşembe - 40°CCuma - 40°CCumartesi - 41°CBatmanÇarşamba - 40°CPerşembe - 42°CCuma - 43°CCumartesi - 41°CPazar - 42°CDenizliÇarşamba - 40°CPerşembe - 42°CCuma - 42°CCumartesi - 42°CPazar - 41°CDiyarbakırÇarşamba - 40°CPerşembe - 41°CCuma - 42°CCumartesi - 40°CPazar - 41°CGaziantepPerşembe - 40°CCuma - 41°CKahramanmaraşÇarşamba - 40°CPerşembe - 40°CCuma - 41°CKilisPerşembe - 40°CCuma - 41°CŞanlıurfaÇarşamba - 40°CPerşembe - 42°CCuma - 43°CCumartesi - 41°CPazar - 42°CSiirtPerşembe - 40°CCuma - 41°CCumartesi - 40°CPazar - 40°C

https://tr.sputniknews.com/20220726/sicak-hava-dalgasi-avrupada-hava-sicakliginin-yuksek-olmasi-turkiye-icin-bir-avantaj-1059141404.html

türkiye

güneydoğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, meteoroloji, aşırı sıcaklar, sıcak hava, güneydoğu anadolu