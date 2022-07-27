Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor: 10 ilde 40 dereceyi geçecek
09:25 27.07.2022 (güncellendi: 09:31 27.07.2022)
© AAİspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege ve Akdeniz'deki sıcak hava dalgası, iç ve doğu kesimlerde de etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre 10 ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz-2 Ağustos haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklık genellikle mevsim normallerinde olacak.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bugünden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
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