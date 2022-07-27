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S&P, İtalya'nın kredi notu görünümünü pozitiften durağana çevirdi
S&P, İtalya'nın kredi notu görünümünü pozitiften durağana çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), İtalya'nın kredi notunu 'BBB/A-2' olarak teyit ederken, 'pozitif' olan not görünümünü... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T04:16+0300
2022-07-27T04:16+0300
ekonomi
s&p
italya
kredi
düşüş
enflasyon
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notu görünümünün revize edildiği aktarıldı.Açıklamada, İtalya'nın kredi notunun 'BBB/A-2' olarak teyit edildiği, 'pozitif' olan not görünümünün ise 'durağana' çevrildiği kaydedildi.Ülkenin Başbakan Mario Draghi'nin istifasının ardından 25 Eylül'de erken seçime gideceği anımsatılan açıklamada, bu gelişmelerin odağı önemli reformlardan uzaklaştırabileceği, Avrupa ve küresel ekonomide belirsizliğin yüksek ve enflasyonun arttığı bir dönemde güven ve büyüme üzerinde daha fazlı baskı yaratabileceği ifade edildi.Açıklamada, durağan görünümün İtalyan ekonomisine ve kamu maliyesine yönelik riskleri yansıttığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220726/avrupadaki-yuksek-enflasyon-amazon-prime-abonelerini-de-vurdu-ucretlere-yuzde-43e-varan-zam-1059154223.html
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s&p, italya, kredi, düşüş, enflasyon

S&P, İtalya'nın kredi notu görünümünü pozitiften durağana çevirdi

04:16 27.07.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), İtalya'nın kredi notunu 'BBB/A-2' olarak teyit ederken, 'pozitif' olan not görünümünü 'durağan' olarak revize etti.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notu görünümünün revize edildiği aktarıldı.
Açıklamada, İtalya'nın kredi notunun 'BBB/A-2' olarak teyit edildiği, 'pozitif' olan not görünümünün ise 'durağana' çevrildiği kaydedildi.
Ülkenin Başbakan Mario Draghi'nin istifasının ardından 25 Eylül'de erken seçime gideceği anımsatılan açıklamada, bu gelişmelerin odağı önemli reformlardan uzaklaştırabileceği, Avrupa ve küresel ekonomide belirsizliğin yüksek ve enflasyonun arttığı bir dönemde güven ve büyüme üzerinde daha fazlı baskı yaratabileceği ifade edildi.
Açıklamada, durağan görünümün İtalyan ekonomisine ve kamu maliyesine yönelik riskleri yansıttığı belirtildi.
Jamil Ghani - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
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