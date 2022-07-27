https://tr.sputniknews.com/20220727/tahil-konusunda-nasil-masaya-oturulduysa-dogalgaz-konusunda-da-bu-yapilacaktir-1059218987.html

‘Tahıl konusunda nasıl masaya oturulduysa, doğalgaz konusunda da bu yapılacaktır’

‘Tahıl konusunda nasıl masaya oturulduysa, doğalgaz konusunda da bu yapılacaktır’

Ali Arif Aktürk’e göre, AB'nin doğalgazda yüzde 15'lik tüketim indirimi anlaşmasının anlamı yok, 2100 doları bulan fiyatlarla tüketim doğal olarak azalacak... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T23:24+0300

2022-07-27T23:24+0300

2022-07-28T01:30+0300

eksen

enerji

doğalgaz

kuzey akım-1

rusya

avrupa

türkiye

almanya

yaptırım

ukrayna krizi

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ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) onaylı Minsk anlaşmasını taammüden öldürmesine eşlik eden Avrupalılar, Ukrayna gerekçesiyle Rusya Federasyonu'na açtıkları ekonomik savaşın en büyük mağduru haline geliyor. En önemli enerji tedarikçisi Rusya Federasyonu'na kendi getirdikleri yaptırımlar ve kısıtlamaların sonuçları ve alternatif arayışlarının kısıtıyla yüzleşen Avrupa Birliği, enerjiyi Rusya'nın 'silah olarak' kullandığını iddia ederken, çareyi 'doğalgaz tüketimini azaltma' diye adlandırılan bir uzlaşmada arıyor.Yıllık teknik bakımı gereken Kuzey Akım-1 boru hattının yaptırımlar yüzünden devre dışı kalan tribünleri yüzünden gaz akışı yüzde 20'ler seviyesine gerilerken, mart ayından bu yana ilk kez doğalgaz fiyatları 1000 metreküp başına 2100 doların üzerine çıktı. Depoların yaz aylarında doldurulması taktiği de işe yaramamış görünürken, AB'nin üretim üssü Almanya'da şimdiden kara kışta ne yapılacağı tartışmaları yaşanıyor.Avrupa'nın enerji kriziyle imtihanı, AB'de tüketimde gönüllü indirim anlaşması, yaptırımlar, tribünler eşliğinde kış krizi öncesi ve Türkiye'deki durumu eski BOTAŞ yöneticisi ve enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ile konuştuk.‘Düzenli bakım onarım bile siyasi argümanlara konu ediliyor’Ali Arif Aktürk’e göre, doğalgaz fiyatlarının 2 bin doların üzerinde seyretmesinin ana nedeni kamuoyunda tartışılma biçimi. Boru hatlarının tüm dünyada bakım ve onarımlarının yapıldığını, tribünlerin 28 bin saatte ağır bakıma girmesi gerektiğini belirten Aktürk, bakım-onarımın da biraz siyasi argümana kurban edildiğini söyledi:'Piyasa dışı yasaklamalarla tüketimi indirirsin deme lüksü yok'Avrupa Birliği'nin yüzde 15'lik tüketim azaltılması anlaşmasının anlamı olmadığı görüşündeki Aktürk, bu yüksek fiyatlarla gelir düzeyi yüksek Avrupa dahil olmak üzere kimsenin gaz kullanamayacağını ve tüketimin doğal olarak azalacağını dile getirdi. Aktürk, AB'nin 'liberal piyasa' diyerek diğer yandan da piyasa dışı yasaklamalarla tüketimi indirin deme lüksü olmadığını dile getirdi:‘Tahıl konusunda nasıl masaya oturulduysa, doğalgaz konusunda da bu yapılacaktır’Oluşan ortamda sadece Rusya değil ABD, Avustralya ve Katar gibi doğalgaz üreticilerinin 'bayram ettiğini' anımsatan Aktürk, tıpkı tahılda olduğu gibi doğalgazda da masaya oturulması gerektiği görüşünde:'LNG piyasasında da Rusya 4. sırada'Aktürk LNG'nin çözüm olarak konulduğunu ama Rusya'nın LNG piyasasında 4'üncü olduğunu belirterek örneğin İspanya'ya giden Rus LNG'sinin dünyaya satıldığını anımsattı:‘Türkiye en azından teknik anlamda enerjide arz güvenliğini güvenceye aldı ancak fiyatlar giderek artıyor’Türkiye’nin enerji konusunda en azından teknik anlamda güvenceye aldığına işaret eden Aktürk, ancak yüzde 100'e varan enflasyon ortamının sıkıntılarına dikkat çekti. Aktürk, enerjinin ucuza kullanıldığı ve zam ihtiyacına vurgu yaparken, "Vatandaş gücünü kaybetti, onun için aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık" dedi:'Boğaz’da yalıda oturan Rahmi Bey’in faturası da sübvanse ediliyor, Sultanbeyli’deki Ayşe Teyze’nin de'Aktürk, Avrupa tasarrufu düşünürken, Türkiye'nin sübvanse edilmiş enerjiyi inanılmaz hoyratça kullandığı görüşünde. Enerji tüketimi için kimlik belgesi uygulamasının sürekli ötelendiğini aktaran Aktürk, sübvansiyonun da varsıl-yoksul ayrımı gözetilmeden yapılmasını eleştirdi:

rusya

almanya

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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enerji, doğalgaz, kuzey akım-1, rusya, avrupa, türkiye, almanya, yaptırım, ukrayna krizi