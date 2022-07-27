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Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı: 'Gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum'
Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı: 'Gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum'
İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkezde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T14:12+0300
2022-07-27T15:48+0300
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Ukrayna’dan yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da atılan imzanın ardından bugün İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssü açıldı.Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkilileri yer aldı.Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Merkez’in, Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz'de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda Boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirildi.Ukrayna'daki depolarda bulunan yaklaşık 20 milyon ton tahılın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin gözetiminde kısa sürede sevk edilmesi bekleniyor.
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türkiye, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, liman, gemi

Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı: 'Gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum'

14:12 27.07.2022 (güncellendi: 15:48 27.07.2022)
© İHA / YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKERTahıl Koordinasyon Merkezi
Tahıl Koordinasyon Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© İHA / YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKER
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İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkezde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri yer aldı. Merkezin açılışını ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.
Ukrayna’dan yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da atılan imzanın ardından bugün İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssü açıldı.

Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkilileri yer aldı.

Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.
© Sputnik / Maksim Durnev Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı
Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı
© Sputnik / Maksim Durnev
Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Putin ve Zelenskiy sayesinde inisiyatif aldı. Bakanlar çerçevesinde birçok görüşme yapıldı.
Bu kararlar doğrultusunda Türkiye Rusya ve Ukrayna tarafından birer general görevlendirildi.
Müşterek Koordinasyon Merkezi 23 Temmuz'da hazırlık çalışmalarına başladı.
Bu merkezin vazifesi tahılın emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır.
Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Merkez’de görev alan personelin sorumlulukları büyüktür. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye ve BM’nin değerli temsilcileri; tarihi, insani ve önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır.
© Sputnik / Maksim Durnev Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkilileri görev alırken, Birleşmiş Milletler'i (BM) temsilen diplomatlar da hazır bulundu.
Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkilileri görev alırken, Birleşmiş Milletler'i (BM) temsilen diplomatlar da hazır bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkilileri görev alırken, Birleşmiş Milletler'i (BM) temsilen diplomatlar da hazır bulundu.
© Sputnik / Maksim Durnev
Merkez’in, Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz'de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda Boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirildi.

Ukrayna'daki depolarda bulunan yaklaşık 20 milyon ton tahılın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin gözetiminde kısa sürede sevk edilmesi bekleniyor.
https://t.me/tr_sputnik/40297
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