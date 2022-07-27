https://tr.sputniknews.com/20220727/tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-olusturulan-musterek-koordinasyon-merkezi-aciliyor-1059194923.html

Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı: 'Gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum'

Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı: 'Gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum'

İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkezde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T14:12+0300

2022-07-27T14:12+0300

2022-07-27T15:48+0300

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Ukrayna’dan yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da atılan imzanın ardından bugün İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssü açıldı.Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkilileri yer aldı.Milli Savunma Üniversitesi içerisinde kurulan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Merkez’in, Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz'de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda Boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirildi.Ukrayna'daki depolarda bulunan yaklaşık 20 milyon ton tahılın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin gözetiminde kısa sürede sevk edilmesi bekleniyor.

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türkiye, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, liman, gemi