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Tofaş ve Ford üretime ara veriyor
Tofaş ve Ford üretime ara veriyor
Tofaş ve Ford, KAP'a yaptıkları açıklamada üretimde ara vereceklerini bildirdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T10:05+0300
2022-07-27T10:05+0300
ekonomi
ford
tofaş
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Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek.KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:"Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."Ford Otomotiv 4 fabrika için tarihleri belirlediFord Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."Gölcük Transit Hattı: 1-15 AğustosGölcük Custom Hattı: 1-12 AğustosYeniköy Fabrikası: 1-25 AğustosEskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos
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ford, tofaş

Tofaş ve Ford üretime ara veriyor

10:05 27.07.2022
© AFP 2022 / THIERRY CHARLIERFord
Ford - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / THIERRY CHARLIER
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Tofaş ve Ford, KAP'a yaptıkları açıklamada üretimde ara vereceklerini bildirdi.
Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Ford Otomotiv 4 fabrika için tarihleri belirledi

Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."
Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos
Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos
Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos
Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos
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