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Trump: ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü
Trump: ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından ilk kez geldiği başkent Wahington DC’de katıldığı bir konferansta, artan enflasyon... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T02:39+0300
2022-07-27T02:52+0300
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez başkent Wahington DC’ye geldi. Beyaz Saray’da görevli eski danışmanlarından bazılarının kurduğu düşünce kuruluşu America First Policy Institute tarafından düzenlenen 'America First Agenda Summit’e katılan Trump, zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Trump, sahneye Lee Greenwood'un 'God Bless the USA' şarkısı ile çıkarken, kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı ve 'ABD, ABD' sloganları ile karşılandı.Konuşmasında kendi yönetiminin yaptığı işlere değinen Trump, başkan olduğu dönemde ABD'nin 'kimsenin daha önce görmediği' gibi gelişen bir ekonomiye, en güçlü ve en güvenli güney sınırına, enerji egemenliğine, düşük benzin fiyatlarına ve enflasyona sahip olduğunu ifade etti. Kendi yönetimi zamanında ABD’ye dünya çapında 'çok saygı duyulduğunu' aktaran Trump, aileleri ve işçileri ilk sıraya koyarak "Amerika'yı yeniden harika yaptık" dedi.ABD’ye 'kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü' ifade eden Trump, ABD şehirlerini 'gerçek savaş bölgeleri' olarak nitelendirerek, suçluların demokratik yönetim altındaki şehirlerde ve eyaletlerde saltanat kurduğunu öne sürdü. "Böyle bir dönem hiç olmadı" ifadelerini kullanan Amerikalı politikacı, sokaktaki şiddete, evsizliğe ve ebeveynleri çocuklarının okula giderken ve okuldan dönerken vurulacağından endişe ettiğine dikkat çekti.'Artık hukuka saygı ve düzen yok'Trump, "Önemli bir nedenden dolayı çok farklı bir ülkede yaşıyoruz. Artık hukuka saygı ve düzen yok. Her kökenden her vatandaşın, bu ulusun herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, şiddet suçlarının kurbanı olma düşüncesi bile olmadan yürüyebilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'Çin, Tayvan'ı alacak'Eski Başkan, 'ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya teslim ettiği' iddiasının ardından Çin'in Tayvan'ı ele geçireceğini öne sürdü. "Biz Rusya'nın Ukrayna'yı mahvetmesine izin veren bir milletiz ve bu durum daha da kötüleşecek ve ben başkomutanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı" açıklamasında bulunan Trump, "Sırada Tayvan var" dedi.Trump, ABD'nin Afganistan'ı da teslim ettiğini, ABD vatandaşlarını ve 85 milyar dolarlık 'dünyanın en iyi askeri teçhizatını' arkasında bıraktığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220725/trump-iki-cinsiyete-inaniyoruz-yalnizca-erkekler-ve-kadinlar-vardir-1059104429.html
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donald trump, abd, washington, rusya, çin, ukrayna, afganistan, seçimler, genel seçimler

Trump: ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü

02:39 27.07.2022 (güncellendi: 02:52 27.07.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından ilk kez geldiği başkent Wahington DC’de katıldığı bir konferansta, artan enflasyon ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek ABD’ye 'kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü' ifade etti.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez başkent Wahington DC’ye geldi.
Beyaz Saray’da görevli eski danışmanlarından bazılarının kurduğu düşünce kuruluşu America First Policy Institute tarafından düzenlenen 'America First Agenda Summit’e katılan Trump, zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Trump, sahneye Lee Greenwood'un 'God Bless the USA' şarkısı ile çıkarken, kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı ve 'ABD, ABD' sloganları ile karşılandı.

Konuşmasında kendi yönetiminin yaptığı işlere değinen Trump, başkan olduğu dönemde ABD'nin 'kimsenin daha önce görmediği' gibi gelişen bir ekonomiye, en güçlü ve en güvenli güney sınırına, enerji egemenliğine, düşük benzin fiyatlarına ve enflasyona sahip olduğunu ifade etti. Kendi yönetimi zamanında ABD’ye dünya çapında 'çok saygı duyulduğunu' aktaran Trump, aileleri ve işçileri ilk sıraya koyarak "Amerika'yı yeniden harika yaptık" dedi.

ABD’ye 'kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü' ifade eden Trump, ABD şehirlerini 'gerçek savaş bölgeleri' olarak nitelendirerek, suçluların demokratik yönetim altındaki şehirlerde ve eyaletlerde saltanat kurduğunu öne sürdü.
"Böyle bir dönem hiç olmadı" ifadelerini kullanan Amerikalı politikacı, sokaktaki şiddete, evsizliğe ve ebeveynleri çocuklarının okula giderken ve okuldan dönerken vurulacağından endişe ettiğine dikkat çekti.

'Artık hukuka saygı ve düzen yok'

Trump, "Önemli bir nedenden dolayı çok farklı bir ülkede yaşıyoruz. Artık hukuka saygı ve düzen yok. Her kökenden her vatandaşın, bu ulusun herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, şiddet suçlarının kurbanı olma düşüncesi bile olmadan yürüyebilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Çin, Tayvan'ı alacak'

Eski Başkan, 'ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya teslim ettiği' iddiasının ardından Çin'in Tayvan'ı ele geçireceğini öne sürdü.
"Biz Rusya'nın Ukrayna'yı mahvetmesine izin veren bir milletiz ve bu durum daha da kötüleşecek ve ben başkomutanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı" açıklamasında bulunan Trump, "Sırada Tayvan var" dedi.
Trump, ABD'nin Afganistan'ı da teslim ettiğini, ABD vatandaşlarını ve 85 milyar dolarlık 'dünyanın en iyi askeri teçhizatını' arkasında bıraktığını kaydetti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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