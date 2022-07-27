https://tr.sputniknews.com/20220727/turkiyenin-ilk-nukleer-santraline-adim-adim-1059200232.html
Türkiye’nin ilk nükleer santraline adım adım
Türkiye’nin ilk nükleer santraline adım adım
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin inşaatı hızla devam ediyor. 21 Temmuz 2022’de santralin 4. reaktörünün inşasına başlandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T15:23+0300
2022-07-27T15:23+0300
2022-07-27T15:23+0300
multimedya
infografik
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türkiye
rusya
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Cumhuriyetin 100. yılından elektrik üretmeye başlayacak olan santral, 2026’da tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.Akkuyu NGS projesiyle ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya, rosatom, инфографика
Türkiye’nin ilk nükleer santraline adım adım
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Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin inşaatı hızla devam ediyor. 21 Temmuz 2022’de santralin 4. reaktörünün inşasına başlandı.
Cumhuriyetin 100. yılından elektrik üretmeye başlayacak olan santral, 2026’da tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.
Akkuyu NGS projesiyle ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.