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Ukraynalı Naftogaz şirketi temerrüde düştüğünü açıkladı
Ukraynalı Naftogaz şirketi temerrüde düştüğünü açıkladı
Ukrayna'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketi Naftogaz, Eurobond sahiplerine ödeme yapamadığı gerekçesiyle temerrüde düştüğünü duyurdu. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T00:53+0300
2022-07-27T00:53+0300
ekonomi
naftogaz
naftogaz şirketi
ukrayna
temerrüt
düşüş
doğalgaz
şirket
enerji
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Naftogaz'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Hükümet, Naftogaz'a ait Eurobond'lar üzerinden temerrüde düştüğünü duyurdu. Bugün, 26 Temmuz 2022 tarihinde Naftogaz şirketine ait Eurobond sahiplerine ödeme yapma süresi sona erdi” ifadelerine yer verildi.Naftogaz daha önce Eurobond sahiplerine ödeme yapmak için fon eksiği bulunduğunu ve geri ödemenin 2 yıllığına ertelemesi gerektiğini duyurmuştu, ancak alacaklılar şirketin bu talebini reddetmişti. Ukrayna hükümeti ise Eurobond ödemelerini yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/ab-uye-ulkeler-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-oraninda-azaltma-konusunda-anlasmaya-vardi-1059150260.html
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naftogaz, naftogaz şirketi, ukrayna, temerrüt, düşüş, doğalgaz, şirket, enerji

Ukraynalı Naftogaz şirketi temerrüde düştüğünü açıkladı

00:53 27.07.2022
© Sputnik / Sergey Starostenko / Fotoğraf bankasına girNaftogaz
Naftogaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Sergey Starostenko
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Ukrayna'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketi Naftogaz, Eurobond sahiplerine ödeme yapamadığı gerekçesiyle temerrüde düştüğünü duyurdu.
Naftogaz'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Hükümet, Naftogaz'a ait Eurobond'lar üzerinden temerrüde düştüğünü duyurdu. Bugün, 26 Temmuz 2022 tarihinde Naftogaz şirketine ait Eurobond sahiplerine ödeme yapma süresi sona erdi” ifadelerine yer verildi.
Naftogaz daha önce Eurobond sahiplerine ödeme yapmak için fon eksiği bulunduğunu ve geri ödemenin 2 yıllığına ertelemesi gerektiğini duyurmuştu, ancak alacaklılar şirketin bu talebini reddetmişti.
Ukrayna hükümeti ise Eurobond ödemelerini yasaklamıştı.
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