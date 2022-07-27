https://tr.sputniknews.com/20220727/ukraynali-naftogaz-sirketi-temerrude-dustugunu-acikladi-1059175489.html

Ukraynalı Naftogaz şirketi temerrüde düştüğünü açıkladı

Ukraynalı Naftogaz şirketi temerrüde düştüğünü açıkladı

Ukrayna'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketi Naftogaz, Eurobond sahiplerine ödeme yapamadığı gerekçesiyle temerrüde düştüğünü duyurdu. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T00:53+0300

2022-07-27T00:53+0300

2022-07-27T00:53+0300

ekonomi

naftogaz

naftogaz şirketi

ukrayna

temerrüt

düşüş

doğalgaz

şirket

enerji

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Naftogaz'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Hükümet, Naftogaz'a ait Eurobond'lar üzerinden temerrüde düştüğünü duyurdu. Bugün, 26 Temmuz 2022 tarihinde Naftogaz şirketine ait Eurobond sahiplerine ödeme yapma süresi sona erdi” ifadelerine yer verildi.Naftogaz daha önce Eurobond sahiplerine ödeme yapmak için fon eksiği bulunduğunu ve geri ödemenin 2 yıllığına ertelemesi gerektiğini duyurmuştu, ancak alacaklılar şirketin bu talebini reddetmişti. Ukrayna hükümeti ise Eurobond ödemelerini yasaklamıştı.

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