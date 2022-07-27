https://tr.sputniknews.com/20220727/universite-harclarina-zam-1059207368.html

Üniversite harçlarına zam

Üniversite harçlarına zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T16:59+0300

2022-07-27T16:59+0300

2022-07-27T16:59+0300

ekonomi

türkiye

üniversite

harç

zam

öğrenci

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.2012'den beri üniversitelerin birinci öğretim programlarında okuyan öğrencilerden harç ücreti alınmazken ikinci öğretimdeki ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorunda.Bölümlere göre katkı payı ücretleri şöyle:Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ise şu şekilde:

https://tr.sputniknews.com/20220719/koc-universitesi-2022-2023-yili-tip-fakultesi-icin-yillik-ucretini-382-bin-300-tl-olarak-belirledi-1058885482.html

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türkiye, üniversite, harç, zam, öğrenci