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Üniversite harçlarına zam
Üniversite harçlarına zam
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T16:59+0300
2022-07-27T16:59+0300
2022-07-27T16:59+0300
ekonomi
türkiye
üniversite
harç
zam
öğrenci
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.2012'den beri üniversitelerin birinci öğretim programlarında okuyan öğrencilerden harç ücreti alınmazken ikinci öğretimdeki ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorunda.Bölümlere göre katkı payı ücretleri şöyle:Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ise şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20220719/koc-universitesi-2022-2023-yili-tip-fakultesi-icin-yillik-ucretini-382-bin-300-tl-olarak-belirledi-1058885482.html
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Üniversite harçlarına zam
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Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.
Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
2012'den beri üniversitelerin birinci öğretim programlarında okuyan öğrencilerden harç ücreti alınmazken ikinci öğretimdeki ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorunda.
Bölümlere göre katkı payı ücretleri şöyle:
Tıp fakülteleri: 961 lira
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira
Mühendislik ve mimarlık: 630 lira
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira
Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ise şu şekilde:
Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira