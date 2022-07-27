https://tr.sputniknews.com/20220727/usakta-piste-inis-yapmak-isteyen-ucagin-on-tekerlegi-koptu-1059203468.html

Uşak'ta piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekerleği koptu

Uşak'ta piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekerleği koptu

Uşak Havaalanı'nda piste iniş yapmak isteyen eğitim uçağının ön tekerleği koptu. Meydana gelen kaza sonucunda piste kalarak yan dönen uçağın pilotu kazayı yara... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:47+0300

2022-07-27T15:47+0300

2022-07-27T15:47+0300

türkiye

uşak

havaalanı

uçak kazası

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Edinilen bilgilere göre Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının Uşak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada ön tekerleği koptu. Tekerleği kopan uçak iniş yaptığı yerde yan döndü. İhbarlar sonrasında havaalanına tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada eğitim uçağı pilotu Ç.Y. yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkutan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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uşak, havaalanı, uçak kazası