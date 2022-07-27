https://tr.sputniknews.com/20220727/usakta-piste-inis-yapmak-isteyen-ucagin-on-tekerlegi-koptu-1059203468.html
Uşak'ta piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekerleği koptu
Uşak'ta piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekerleği koptu
Uşak Havaalanı'nda piste iniş yapmak isteyen eğitim uçağının ön tekerleği koptu. Meydana gelen kaza sonucunda piste kalarak yan dönen uçağın pilotu kazayı yara... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T15:47+0300
2022-07-27T15:47+0300
2022-07-27T15:47+0300
türkiye
uşak
havaalanı
uçak kazası
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Edinilen bilgilere göre Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının Uşak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada ön tekerleği koptu. Tekerleği kopan uçak iniş yaptığı yerde yan döndü. İhbarlar sonrasında havaalanına tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada eğitim uçağı pilotu Ç.Y. yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkutan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.
türkiye
uşak
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uşak, havaalanı, uçak kazası
Uşak'ta piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekerleği koptu
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Uşak Havaalanı'nda piste iniş yapmak isteyen eğitim uçağının ön tekerleği koptu. Meydana gelen kaza sonucunda piste kalarak yan dönen uçağın pilotu kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının Uşak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada ön tekerleği koptu. Tekerleği kopan uçak iniş yaptığı yerde yan döndü.
İhbarlar sonrasında havaalanına tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada eğitim uçağı pilotu Ç.Y. yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korkutan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.