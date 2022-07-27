https://tr.sputniknews.com/20220727/yargitaydan-uzaktan-egitimde-odenen-ozel-okul-ucretinin-iadesi-ile-ilgili-emsal-karar-1059186658.html

Yargıtay'dan uzaktan eğitimde ödenen özel okul ücretinin iadesi ile ilgili emsal karar

Yargıtay'dan uzaktan eğitimde ödenen özel okul ücretinin iadesi ile ilgili emsal karar

Yargıtay, bir öğrenci velisinin koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen okula ödediği paranın iadesini isterken okulun, uzaktan eğitim şeklinde... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T11:00+0300

2022-07-27T11:00+0300

2022-07-27T11:00+0300

türkiye

türkiye

özel okul

yargıtay

uzaktan eğitim

emsal karar

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Yargıtay, pandemide uzaktan eğitime geçen okulun ücret iadesi kararını bozdu.Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Zonguldak'ta bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitimi adına 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 15 bin lira bedel karşılığında bir özel okulla anlaştı.Bu kapsamda, okula bin 200 lira ödeme yapan veli, ikinci taksit olarak ödediği 2 bin 400 liradan sonra Kovid-19 salgını nedeniyle çocuğunun örgün eğitime devam etmediği gerekçesiyle ikinci taksit ücretinin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.Heyet, Türk Borçlar Kanunu'nun 136'ncı maddesi gereği borcun sona erdiğine kanaat getirerek, belirtilen miktarın veliye ödenmesini kararlaştırdı.Okul karşı dava açtıBunun üzerine okul, yapılan işlemin hukuki olmadığını ileri sürerek dava açtı. Tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de mücbir sebep nedeniyle eğitimin Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan yapılması kararı verildiğini, sözleşme esasının "örgün eğitim" kapsamında yapıldığını belirterek, okulun başvurusunu reddetti.Kararın ardından Adalet Bakanlığı, söz konusu davada, örgün eğitime ara verilen döneme ilişkin servis, yemek, barınma gibi ücretlerin davaya konu edilmediği, okul tarafından da eğitime uzaktan devam edildiğini ifade ederek, verilen hükme ilişkin kanun yararına bozma isteminde bulundu.Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere, yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını kararlaştırdı.Karar Yargıtay'dan döndüDairenin kararında, eğitim hizmetinin şekil ve kapsamının kamu otoritesi tarafından belirlendiği, bu kapsamda da Kovid-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimin uzaktan verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.Somut olayda, eğitim hizmetine ilişkin borcun yerine getirilmesinde kısmen veya tamamen imkansızlık, aşırı ifa güçlüğünün bulunmadığı aktarılan kararda, şu tespite yer verildi:Bu kapsamda, okulun başvurusunun mahkemece kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220723/yargitaydan-emsal-miras-karari-1059052823.html

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türkiye, özel okul, yargıtay, uzaktan eğitim, emsal karar