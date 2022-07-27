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Zonguldak'ta atık su taştı, denize girmek yasaklandı
Zonguldak'ta atık su taştı, denize girmek yasaklandı
Zonguldak'ta Kapuz Plajı'nda denize girişler iki gün süreyle yasaklandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T20:27+0300
2022-07-27T20:27+0300
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Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajı'nın yanında bulunan arıtma tesisinin atık su hattında meydana gelen tıkanma nedeniyle taşkın meydana geldi. Taşan suyun denize karışması üzerine plaj ve çevresinde denize girmek yasaklandı.Kent merkezinde bulunan Kapuz Plajı girişinde bulunan arıtma tesisine giden terfi borusu, öğle saatlerinde tıkanınca atık su taştı.Taşan suyu gören ve yayılan kötü kokuyu hisseden görevliler, belediye ekiplerine haber verdi.Bölgede denize girmek yasaklanırken, sorunun çözümü için çalışma başlatıldı.Yapılan çalışma sonucunda vidanjör yardımıyla borulardaki tıkanıklık kısa sürede giderildi.Denize girilmesine izin verilmemesi üzerine birçok vatandaş plajdan ayrıldı.Kapuz Plajı İşletme Müdürü Korkmaz Kartal, "Ekipler geldiğinde terfi sisteminde bir arıza olduğu söylendi. Arıza kısa sürede giderildi ama biz önlemimizi almak için vatandaşlarımızı anonsla uyardık.Vatandaşlarımız da bu yasağa riayet ediyor, kırmızı bayrağımızı da çektik. Terfiden kaynaklanan bir durum olunca lağım suyunun karışma ihtimalinin yüksek olduğu söylendiği için böyle bir önlem aldık" dedi.İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, deniz suyunun etkilenip etkilenmediğini belirlemek için suyun farklı noktalarından numune aldı.Zonguldak Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atık su hattı üzerinde tıkanıklığın meydana geldiğini, plajda perşembe ve cuma günleri denize girilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
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Zonguldak'ta atık su taştı, denize girmek yasaklandı

20:27 27.07.2022
© FotoğrafZonguldak'ta atık su taştı, denize girmek yasaklandı
Zonguldak'ta atık su taştı, denize girmek yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Fotoğraf
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Zonguldak'ta Kapuz Plajı'nda denize girişler iki gün süreyle yasaklandı.
Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajı'nın yanında bulunan arıtma tesisinin atık su hattında meydana gelen tıkanma nedeniyle taşkın meydana geldi. Taşan suyun denize karışması üzerine plaj ve çevresinde denize girmek yasaklandı.
Kent merkezinde bulunan Kapuz Plajı girişinde bulunan arıtma tesisine giden terfi borusu, öğle saatlerinde tıkanınca atık su taştı.
Taşan suyu gören ve yayılan kötü kokuyu hisseden görevliler, belediye ekiplerine haber verdi.
Bölgede denize girmek yasaklanırken, sorunun çözümü için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucunda vidanjör yardımıyla borulardaki tıkanıklık kısa sürede giderildi.
Denize girilmesine izin verilmemesi üzerine birçok vatandaş plajdan ayrıldı.
Kapuz Plajı İşletme Müdürü Korkmaz Kartal, "Ekipler geldiğinde terfi sisteminde bir arıza olduğu söylendi. Arıza kısa sürede giderildi ama biz önlemimizi almak için vatandaşlarımızı anonsla uyardık.
Vatandaşlarımız da bu yasağa riayet ediyor, kırmızı bayrağımızı da çektik. Terfiden kaynaklanan bir durum olunca lağım suyunun karışma ihtimalinin yüksek olduğu söylendiği için böyle bir önlem aldık" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, deniz suyunun etkilenip etkilenmediğini belirlemek için suyun farklı noktalarından numune aldı.
Zonguldak Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atık su hattı üzerinde tıkanıklığın meydana geldiğini, plajda perşembe ve cuma günleri denize girilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
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