https://tr.sputniknews.com/20220728/16-yasindaki-cocuk-sigara-icmemesi-konusunda-kendisini-uyaran-babasini-oldurdu-1059218375.html

16 yaşındaki çocuk, sigara içmemesi konusunda kendisini uyaran babasını öldürdü

16 yaşındaki çocuk, sigara içmemesi konusunda kendisini uyaran babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını tabancayla vurarak öldürdü. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T01:06+0300

2022-07-28T01:06+0300

2022-07-28T01:06+0300

yaşam

konya

sigara

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Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.İddiaya göre, Ahmet B. (35), Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.B, tabancayla babasını yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından evden kaçan A.E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

konya

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konya, sigara