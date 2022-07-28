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16 yaşındaki çocuk, sigara içmemesi konusunda kendisini uyaran babasını öldürdü
16 yaşındaki çocuk, sigara içmemesi konusunda kendisini uyaran babasını öldürdü
Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını tabancayla vurarak öldürdü. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
konya
sigara
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Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.İddiaya göre, Ahmet B. (35), Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.B, tabancayla babasını yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından evden kaçan A.E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.
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konya, sigara

16 yaşındaki çocuk, sigara içmemesi konusunda kendisini uyaran babasını öldürdü

01:06 28.07.2022
© AA16 yaşındaki çocuk, sigara içmemesi konusunda kendisini uyaran babasını öldürdü
16 yaşındaki çocuk, sigara içmemesi konusunda kendisini uyaran babasını öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını tabancayla vurarak öldürdü.
Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Ahmet B. (35), Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.B, tabancayla babasını yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından evden kaçan A.E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.
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