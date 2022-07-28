https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-baskani-biden-fed-enflasyonu-indirmeye-calisirken-ekonominin-yavaslamasi-surpriz-degil-1059245789.html

ABD Başkanı Biden: FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

ABD Başkanı Biden: FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.9 daraldığına dair verilere ilişkin, "ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu düşürmeye... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T18:02+0300

2022-07-28T18:02+0300

2022-07-28T18:03+0300

enflasyon

joe biden

ekonomi

ekonomi

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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0.9 daralarak teknik olarak resesyona girmesini değerlendirdi.Ülkedeki istihdam oranlarının tarihi bir zirvede olduğunu kaydeden Biden, "FED enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil." yorumunu yaptı.Biden, Kovid-19 salgınından dolayı ekonomide birçok zorlukla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Biz doğru yoldayız, bu geçiş sürecinden daha güçlü ve güvenli çıkacağız." mesajını verdi.Ülkede sadece ikinci çeyrekte 1 milyon istihdam sağlandığını ve tüketici harcamalarının artmaya devam ettiğini bildiren Biden, "Ekonomik planım, elde ettiğimiz ekonomik kazançları kaybetmeden, enflasyonu düşürmeye odaklı." ifadesini kullandı.ABD teknik olarak resesyona girdiABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.9 azaldı.Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0.5 büyümesi öngörülüyordu.Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

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enflasyon, joe biden, ekonomi