https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-disisleri-blinken-ile-lavrovun-bugunlerde-mahkum-takasi-uzerinde-gorusmesini-umuyoruz-1059251378.html
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında önümüzdeki günlerde mahkum takası konusunda... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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ned price
sergey lavrov
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umduklarını dile getirdi.Bugünkü basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulunan Price, Bakan Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu yakınlarda mahkum takası konusunda görüşme yapmasını umduğunu söyledi.“Dün Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile görüşme talebinde bulunduk ve hala böyle bir görüşmenin bugünlerde gerçekleşmesini umuyoruz” diyen sözcü, Moskova’dan söz konusu talebin kendilerine ulaştığına dair teyit geldiğini sözlerine ekledi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2010’dan bu yana ABD’de cezaevinde bulunan Rus silah tüccarı Viktor Bout'un Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu Brittney Griner ve casusluktan hüküm giyen eski denizci Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/abd-disisleri-bakani-blinken-rusya-disisleri-lavrov-ile-telefon-gorusmesi-yapacagini-acikladi-1059213872.html
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ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz
22:15 28.07.2022 (güncellendi: 22:16 28.07.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında önümüzdeki günlerde mahkum takası konusunda görüşme yapılmasını umduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umduklarını dile getirdi.
Bugünkü basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulunan Price, Bakan Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu yakınlarda mahkum takası konusunda görüşme yapmasını umduğunu söyledi.
“Dün Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile görüşme talebinde bulunduk ve hala böyle bir görüşmenin bugünlerde gerçekleşmesini umuyoruz” diyen sözcü, Moskova’dan söz konusu talebin kendilerine ulaştığına dair teyit geldiğini sözlerine ekledi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2010’dan bu yana ABD’de cezaevinde bulunan Rus silah tüccarı Viktor Bout'un Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu Brittney Griner ve casusluktan hüküm giyen eski denizci Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.