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https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-disisleri-blinken-ile-lavrovun-bugunlerde-mahkum-takasi-uzerinde-gorusmesini-umuyoruz-1059251378.html
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında önümüzdeki günlerde mahkum takası konusunda... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:15+0300
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ned price
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umduklarını dile getirdi.Bugünkü basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulunan Price, Bakan Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu yakınlarda mahkum takası konusunda görüşme yapmasını umduğunu söyledi.“Dün Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile görüşme talebinde bulunduk ve hala böyle bir görüşmenin bugünlerde gerçekleşmesini umuyoruz” diyen sözcü, Moskova’dan söz konusu talebin kendilerine ulaştığına dair teyit geldiğini sözlerine ekledi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2010’dan bu yana ABD’de cezaevinde bulunan Rus silah tüccarı Viktor Bout'un Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu Brittney Griner ve casusluktan hüküm giyen eski denizci Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/abd-disisleri-bakani-blinken-rusya-disisleri-lavrov-ile-telefon-gorusmesi-yapacagini-acikladi-1059213872.html
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ned price, sergey lavrov, antony blinken

ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz

22:15 28.07.2022 (güncellendi: 22:16 28.07.2022)
© REUTERS / Olivier DoulieryNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında önümüzdeki günlerde mahkum takası konusunda görüşme yapılmasını umduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umduklarını dile getirdi.
Bugünkü basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulunan Price, Bakan Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu yakınlarda mahkum takası konusunda görüşme yapmasını umduğunu söyledi.
“Dün Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile görüşme talebinde bulunduk ve hala böyle bir görüşmenin bugünlerde gerçekleşmesini umuyoruz” diyen sözcü, Moskova’dan söz konusu talebin kendilerine ulaştığına dair teyit geldiğini sözlerine ekledi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2010’dan bu yana ABD’de cezaevinde bulunan Rus silah tüccarı Viktor Bout'un Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu Brittney Griner ve casusluktan hüküm giyen eski denizci Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
DÜNYA
Blinken: Önümüzdeki günlerde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmeyi umuyorum
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