https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-disisleri-blinken-ile-lavrovun-bugunlerde-mahkum-takasi-uzerinde-gorusmesini-umuyoruz-1059251378.html

ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz

ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında önümüzdeki günlerde mahkum takası konusunda... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T22:15+0300

2022-07-28T22:15+0300

2022-07-28T22:16+0300

ned price

sergey lavrov

antony blinken

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1043781755_0:142:1801:1155_1920x0_80_0_0_5c42ad861a25482713d193eb6d73668b.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Blinken ile Lavrov’un bugünlerde mahkum takası üzerinde görüşmesini umduklarını dile getirdi.Bugünkü basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulunan Price, Bakan Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu yakınlarda mahkum takası konusunda görüşme yapmasını umduğunu söyledi.“Dün Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile görüşme talebinde bulunduk ve hala böyle bir görüşmenin bugünlerde gerçekleşmesini umuyoruz” diyen sözcü, Moskova’dan söz konusu talebin kendilerine ulaştığına dair teyit geldiğini sözlerine ekledi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2010’dan bu yana ABD’de cezaevinde bulunan Rus silah tüccarı Viktor Bout'un Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu Brittney Griner ve casusluktan hüküm giyen eski denizci Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/abd-disisleri-bakani-blinken-rusya-disisleri-lavrov-ile-telefon-gorusmesi-yapacagini-acikladi-1059213872.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ned price, sergey lavrov, antony blinken