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https://tr.sputniknews.com/20220728/abdde-cip-uretimine-280-milyar-dolarlik-tesvik-tasarisi-temsilciler-meclisinden-de-gecti--1059253135.html
ABD'de çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'nden de geçti
ABD'de çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'nden de geçti
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve sektöre 280... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:49+0300
2022-07-28T22:49+0300
dünya
abd
çip
tasarı
onay
senato
temsilciler meclisi
çin
çin halk cumhuriyeti
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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, dün Senato'nun onayını alan 'CHIPS' başlıklı yasa tasarısına ilişkin bugün bir oylama yaptı.Tasarı, 187 vekilin 'hayır' oyuna karşı 243 vekilin 'evet' oyu ile onaylandı. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.ABD Başkanı Joe Biden ise ülkedeki önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmedeki konuşma sırasında haberi aldı ve canlı yayında bu tasarının geçmesinden dolayı Kongre üyelerine teşekkür etti.Yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısı, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.Tasarı toplamda 280 milyar dolarlık desteği öngörüyor.Söz konusu tasarıyla çip alanında Çin ile rekabetin daha iyi bir seviyeye çekilmesi de bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/bidendan-kongreye-cip-yasa-tasarisinin-en-kisa-surede-gecirilmesi-cagrisi-1059137451.html
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abd, çip, tasarı, onay, senato, temsilciler meclisi, çin, çin halk cumhuriyeti

ABD'de çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'nden de geçti

22:49 28.07.2022
© AAÇip - Çip Krizi
Çip - Çip Krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve sektöre 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, dün Senato'nun onayını alan 'CHIPS' başlıklı yasa tasarısına ilişkin bugün bir oylama yaptı.
Tasarı, 187 vekilin 'hayır' oyuna karşı 243 vekilin 'evet' oyu ile onaylandı. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.
ABD Başkanı Joe Biden ise ülkedeki önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmedeki konuşma sırasında haberi aldı ve canlı yayında bu tasarının geçmesinden dolayı Kongre üyelerine teşekkür etti.
Yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısı, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.
Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.
Tasarı toplamda 280 milyar dolarlık desteği öngörüyor.
Söz konusu tasarıyla çip alanında Çin ile rekabetin daha iyi bir seviyeye çekilmesi de bekleniyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
DÜNYA
Biden'dan Kongre'ye çip yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi çağrısı
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