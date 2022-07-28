https://tr.sputniknews.com/20220728/abdde-cip-uretimine-280-milyar-dolarlik-tesvik-tasarisi-temsilciler-meclisinden-de-gecti--1059253135.html

ABD'de çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'nden de geçti

ABD'de çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'nden de geçti

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve sektöre 280... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T22:49+0300

2022-07-28T22:49+0300

2022-07-28T22:49+0300

dünya

abd

çip

tasarı

onay

senato

temsilciler meclisi

çin

çin halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059253264_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8ae67841d3ecc542e09a393019929ba1.jpg

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, dün Senato'nun onayını alan 'CHIPS' başlıklı yasa tasarısına ilişkin bugün bir oylama yaptı.Tasarı, 187 vekilin 'hayır' oyuna karşı 243 vekilin 'evet' oyu ile onaylandı. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.ABD Başkanı Joe Biden ise ülkedeki önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmedeki konuşma sırasında haberi aldı ve canlı yayında bu tasarının geçmesinden dolayı Kongre üyelerine teşekkür etti.Yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısı, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.Tasarı toplamda 280 milyar dolarlık desteği öngörüyor.Söz konusu tasarıyla çip alanında Çin ile rekabetin daha iyi bir seviyeye çekilmesi de bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220726/bidendan-kongreye-cip-yasa-tasarisinin-en-kisa-surede-gecirilmesi-cagrisi-1059137451.html

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çip, tasarı, onay, senato, temsilciler meclisi, çin, çin halk cumhuriyeti