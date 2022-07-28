https://tr.sputniknews.com/20220728/adalet-bakani-bozdag-yargida-yapay-zeka-kullanimi-calismasi-yurutuyoruz-1059240829.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Yargıda yapay zeka kullanımı çalışması yürütüyoruz

Adalet Bakanı Bozdağ: Yargıda yapay zeka kullanımı çalışması yürütüyoruz

Adalet Akademisi’nde düzenlenen ödül töreninde hakim ve savcı adaylarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Bozdağ, “Yargıda yapay zeka kullanımı çalışması... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T16:06+0300

2022-07-28T16:06+0300

2022-07-28T16:06+0300

bekir bozdağ

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Akademisi’nde düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışması ödül törenin de hakim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, 4 farklı alanda yapılan yarışmalarda derece alan hakim ve savcı adaylarına ödüllerini verdi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargıda yapay zekanın kullanımı hususunda çalışmalar yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:Hakim ve savcıların her alanda adil, tarafsız, dürüst olarak Anayasa, kanun, hukuka uygun vicdani kanaatleri ile hakkı tespit edip, gerçek sahibine teslim etmekle görevli olduklarını belirten Bakan Bozdağ, “Bizim inancımıza göre adalet ve adaletle hükmetmek hem Yüce Allah’ın hem kültürümüzün hem medeniyetimizin hem de Anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Biz hayatımız boyunca bu emirlere uygun hareket ederek milletimize, devletimize ve adalet gibi yüce bir değere hizmet etmekle vazifelenmiş insanlarız” dedi.‘Yanlış karar verdiysek, yanlışı yeri geldiğinde düzeltmek boynumuzun vazifesidir’Hakim ve savcı adaylarına, verilen kararlarda gerekçelerin açık ve anlaşılır şekilde yazılmasının önemini de anlatan Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:‘Avrupa standartlarının üzerine taşıma konusunda kararlıyız’Hakim, savcı ve yardımcı personel eğitimlerine büyük önem verdiklerini aktaran Bakan Bozdağ, alandaki istihdamın artmasının da yargısal süreçleri hızlandırdığını kaydetti:‘Yeterince zabit katibi yoktu’Birçok kurumla entegrasyonlu çalışan Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) önemini de anlatan Bakan Bozdağ, yardımcı personel sayısının da büyük ölçüde arttırıldığını ve teknik imkanların geliştirildiğini kaydeden Bakan Bozdağ, “Zabıt katibi yeterince olmadığı için savcılarımız, hakimlerimiz adli işlemlerini yaparken nöbetleşe zabıt katibi kullanır, avukatlar da zabıt katibi boşalsın da bizim mahkemedeki duruşmaya katılsın diye öbür mahkemenin bitmesini beklerdi. Yeteri kadar bu ülkenin adliyelerinde zabıt katibi maalesef yoktu. Ama şu anda yeteri kadar her mahkemede zabıt katibimiz olduğu gibi diğer yardımcı personelimiz de bulunmakta. Bütün bunlar da yargılama süreçlerini hızlandıran, adaletin gecikmesini önleyen adımlardan bir başkası olmuştur” dedi.‘Dünyada öncü olarak teknolojiyi yargının hizmetine sunmakta kararlıyız’Yargıda yapay zekanın kullanılması hususunda da çalışmalar yapıldığını anlatan Bakan Bozdağ, “Şimdi yapay zekayı da bu alanda kullanma konusunda kararlı adımlar atıyor ve bu konuda bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü buradan bir kez daha kamuoyuna bildirmek isteriz. Önümüzdeki zaman dilimi içinde yapay zekanın yargıda hakim ve savcılarımıza yardımcı olmak üzere kullanılması hususunda, Ne gibi adımlar atarız. Bu teknolojiyi nasıl kullanırız ve bunu Anayasa ve yasalarımıza uygun bir biçimde hakim ve savcılarımızın hizmetine nasıl sunarız. Bununla ilgili de ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü buradan ifade etmek isterim” diye konuştu.‘İstinaf yargılama süreçlerini kısalttı’2016 yılından bu yana hizmet veren İstinaf Mahkemelerinin işleyişiyle ilgili de bilgi aktaran Bakan Bozdağ, “İstinafları biz tarihi bir adım olarak faaliyete geçirdik. Bazı algılar var, o algıların yanlışlığını burada ifade etmek isterim. Ne derseniz bazı çevreler Türkiye’de istinaf faaliyete geçti Yargıtay ile ilk derece mahkemeleri arasına yeni bir yargı kondu dolayısıyla davalar istinaf yüzünden uzuyor uzatılıyor şeklinde yersiz ve haksız bir eleştiri yapıyorlar. İstinaf yargılamayı uzatan değil, aksine yargılamayı kısaltan çok önemli bir fonksiyonu hayata geçirdi ve ortaya çıkan rakamlara baktığımız zaman istinafın yargılamayı nasıl hızlandırdığı çok net bir şekilde ortadadır. Rakamları bilmeden, sonuçları görmeden sadece ‘Temyiz mahkemesiyle ilk derece mahkemesi arasında istinafı koydular. İşte bir yeni bir şey koyunca bu işi uzadı’ demek amiyane tabirle istinafın yargımıza, adalet hizmetlerine sunduğu katkıyı görmemek çok büyük bir haksızlığın altına imza atmaktır. İstinaf yargılama süreçlerinin uzatan değil, yargılama süreçlerini kısaltan bir fonksiyonu ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle kurulduğu günden beri 20 Temmuz 2016’dan bugüne kadar icra etmiştir, icra etmeye de devam etmektedir” diye konuştu.Bakan Bozdağ, Ceza Kurgusal Duruşma, Hukuk Yargılamasında Gerekçeli Karar Yazım, İdari Yargıda Gerekçeli Karar Yazım ve İnsan Hakları Hukuku başlıklarıyla 4 farklı alanda yapılan yarışmalarda derece alan hakim savcı adaylarına ödüllerini verdi.

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bekir bozdağ