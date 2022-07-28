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Ahmet Hakan'dan 'cinsel içerikli video beğenisi' hakkında açıklama: Sizin de başınıza gelebilir
Ahmet Hakan'dan 'cinsel içerikli video beğenisi' hakkında açıklama: Sizin de başınıza gelebilir
Cinsel içerikli bir video beğenisi yaptığının ortaya çıkması sonrası hesabını kısıtlayarak beğenilerini silen Ahmet Hakan'dan açıklama geldi. Hakan, bazı... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T13:33+0300
2022-07-28T14:26+0300
ahmet hakan
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cinsel içerikli bir videoya beğeni yapması ve akabinde bunun ortaya çıkması üzerine hesabını kısıtlamasıyla ilgili köşesinde açıklama yaptı. Hakan, "Yazsam üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam 'Bak sustu' diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım" ifadelerini kullandı.Ahmet Hakan’ın konuyla ilgili köşe yazısı şöyle:“Yazsam üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam bak sustu diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım:Hürriyet muhabiri Musa Kesler aradı. 'Twitter’da cinsel içerikli bir görüntünün ‘beğeni’ butonuna bastığınız görünüyor' dedi. İlk tepkim şu oldu: 'Eyvah! Kesin hesabı ele geçirmişlerdir'. Dijital alemin sarrafı olan bir arkadaşımı aradım, “Hemen hesabını kontrol altına al” dedi. Aldım. Sonra da sordum: 'Bu nasıl olabilir? Sadece cinsel içerikli görüntü değil, benim asla beğeni butonuna basmadığım yüzlerce başka mesaj da var'. Arkadaşım sakince anlattı: 'Geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalara izin vermişsindir'. Bingo! Açtık baktık. Aynen böyle olmuş.Sizin de başınıza gelebilir. Böyle bir tatsızlık yaşamamanız için yapmanız gerekenler şunlar: Twitter’ın 'ayarlar' bölümüne gireceksiniz. 'Ayarlar ve gizlilik / güvenlik ve hesap erişimi / uygulamalar ve oturumlar' bölümüne kadar ulaşacaksınız ve orada karşınıza çıkan tüm fazlalıkları sileceksiniz.Aslında en iyisi artık gitgide daha çok bir nefret çöplüğü haline gelen bu mecradan bir biçimde kaçmak ama neyse.”
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Ahmet Hakan'dan 'cinsel içerikli video beğenisi' hakkında açıklama: Sizin de başınıza gelebilir

13:33 28.07.2022 (güncellendi: 14:26 28.07.2022)
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Cinsel içerikli bir video beğenisi yaptığının ortaya çıkması sonrası hesabını kısıtlayarak beğenilerini silen Ahmet Hakan'dan açıklama geldi. Hakan, bazı uygulamalara izin verdiği için bu beğeninin yapıldığını söyledi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cinsel içerikli bir videoya beğeni yapması ve akabinde bunun ortaya çıkması üzerine hesabını kısıtlamasıyla ilgili köşesinde açıklama yaptı.
Hakan, "Yazsam üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam 'Bak sustu' diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan’ın konuyla ilgili köşe yazısı şöyle:
“Yazsam üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam bak sustu diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım:
Hürriyet muhabiri Musa Kesler aradı. 'Twitter’da cinsel içerikli bir görüntünün ‘beğeni’ butonuna bastığınız görünüyor' dedi. İlk tepkim şu oldu: 'Eyvah! Kesin hesabı ele geçirmişlerdir'. Dijital alemin sarrafı olan bir arkadaşımı aradım, “Hemen hesabını kontrol altına al” dedi. Aldım. Sonra da sordum: 'Bu nasıl olabilir? Sadece cinsel içerikli görüntü değil, benim asla beğeni butonuna basmadığım yüzlerce başka mesaj da var'. Arkadaşım sakince anlattı: 'Geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalara izin vermişsindir'. Bingo! Açtık baktık. Aynen böyle olmuş.
Sizin de başınıza gelebilir. Böyle bir tatsızlık yaşamamanız için yapmanız gerekenler şunlar: Twitter’ın 'ayarlar' bölümüne gireceksiniz. 'Ayarlar ve gizlilik / güvenlik ve hesap erişimi / uygulamalar ve oturumlar' bölümüne kadar ulaşacaksınız ve orada karşınıza çıkan tüm fazlalıkları sileceksiniz.
Aslında en iyisi artık gitgide daha çok bir nefret çöplüğü haline gelen bu mecradan bir biçimde kaçmak ama neyse.”
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