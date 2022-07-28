https://tr.sputniknews.com/20220728/almanya-disisleri-bakani-turkiye-vazgecilmez-bir-ortak-1059238114.html

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün Yunanistan'la başladığı, yarında Türkiye ile devam edeceği ziyaretleri öncesi yazılı açıklama yaptı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T15:11+0300

2022-07-28T15:11+0300

2022-07-28T15:17+0300

dünya

annalena baerbock

almanya

yunanistan

nato

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059238358_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_82e34ec8755bdf84c7d4cdb713cd7a51.jpg

Son dönemde NATO müttefikleri ve Avrupalı ​​ortakları arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Baerbock, bu nedenle Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerini özellikle şimdi gerçekleştirdiğini aktardı. Baerbock, Türkiye temaslarında Akdeniz'in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını kaydederek, "Bizim burada da mesajımız 'sorunlar gerilimi tırmandırmakla değil görüşmelerle çözülmeli' olacak. Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor" ifadesini kullandı. Bu nedenlerle siyasi olarak daha fazla uzaklaşmamayı arzu ettiğini vurgulayan Baerbock açıklamasında "Her yakın ilişkide olduğu gibi birbirimizle açıkça konuşacağız. Milyonlarca insan için daha da kötü açlık krizinin önlenebileceğine dair bir umut ışığı getiren Türkiye'nin Karadeniz'deki arabuluculuğu hakkında. NATO'da ortak planlama hakkında" ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'de kısmen temel farklılıkların bulunduğu konulara da değineceğini aktardı. Baerbock 8-10 Haziran'da Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlamış, ancak öncesinde gittiği Pakistan'da Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu ziyaretlerini ertelemişti.

almanya

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

annalena baerbock, almanya, yunanistan, nato, türkiye