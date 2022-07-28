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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye vazgeçilmez bir ortak
Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye vazgeçilmez bir ortak
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün Yunanistan'la başladığı, yarında Türkiye ile devam edeceği ziyaretleri öncesi yazılı açıklama yaptı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
annalena baerbock
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Son dönemde NATO müttefikleri ve Avrupalı ​​ortakları arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Baerbock, bu nedenle Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerini özellikle şimdi gerçekleştirdiğini aktardı. Baerbock, Türkiye temaslarında Akdeniz'in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını kaydederek, "Bizim burada da mesajımız 'sorunlar gerilimi tırmandırmakla değil görüşmelerle çözülmeli' olacak. Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor" ifadesini kullandı. Bu nedenlerle siyasi olarak daha fazla uzaklaşmamayı arzu ettiğini vurgulayan Baerbock açıklamasında "Her yakın ilişkide olduğu gibi birbirimizle açıkça konuşacağız. Milyonlarca insan için daha da kötü açlık krizinin önlenebileceğine dair bir umut ışığı getiren Türkiye'nin Karadeniz'deki arabuluculuğu hakkında. NATO'da ortak planlama hakkında" ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'de kısmen temel farklılıkların bulunduğu konulara da değineceğini aktardı. Baerbock 8-10 Haziran'da Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlamış, ancak öncesinde gittiği Pakistan'da Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu ziyaretlerini ertelemişti.
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annalena baerbock, almanya, yunanistan, nato, türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

15:11 28.07.2022 (güncellendi: 15:17 28.07.2022)
© AP Photo / Andreea AlexandruAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün Yunanistan'la başladığı, yarında Türkiye ile devam edeceği ziyaretleri öncesi yazılı açıklama yaptı.
Son dönemde NATO müttefikleri ve Avrupalı ​​ortakları arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Baerbock, bu nedenle Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerini özellikle şimdi gerçekleştirdiğini aktardı.
Baerbock, Türkiye temaslarında Akdeniz'in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını kaydederek, "Bizim burada da mesajımız 'sorunlar gerilimi tırmandırmakla değil görüşmelerle çözülmeli' olacak. Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor" ifadesini kullandı.
Bu nedenlerle siyasi olarak daha fazla uzaklaşmamayı arzu ettiğini vurgulayan Baerbock açıklamasında "Her yakın ilişkide olduğu gibi birbirimizle açıkça konuşacağız. Milyonlarca insan için daha da kötü açlık krizinin önlenebileceğine dair bir umut ışığı getiren Türkiye'nin Karadeniz'deki arabuluculuğu hakkında. NATO'da ortak planlama hakkında" ifadesine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'de kısmen temel farklılıkların bulunduğu konulara da değineceğini aktardı.
Baerbock 8-10 Haziran'da Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlamış, ancak öncesinde gittiği Pakistan'da Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu ziyaretlerini ertelemişti.
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