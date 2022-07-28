https://tr.sputniknews.com/20220728/almanyada-enflasyon-temmuzda-geriledi-1059239203.html

Almanya'da enflasyon temmuzda geriledi

Almanya'da enflasyon temmuzda geriledi

Almanya'da Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında artan enerji maliyetleri nedeniyle son aylarda yükselen enflasyon, temmuzda gerileme kaydederek yüzde 7.5'e... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T15:42+0300

2022-07-28T15:42+0300

2022-07-28T15:42+0300

ekonomi

almanya

enflasyon

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055829701_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d3a4ca1e57d82d6dbcdcd3e6f5832407.jpg

Almanya Federal İstatistik Kurumu'nun (Destatis) yayınladığı verilere göre tüketici fiyatları, temmuz ayında haziranda kaydedilen yüzde 7.6'dan yüzde 7.5'e geriledi.Açıklamada, enerji maliyetlerindeki artışın yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi olduğuna işaret edildi.Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da enerji fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden olmuştu.İngiltere başta olmak üzere bir dizi ülke, çift haneli rakamlara yaklaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220722/almanya-disisleri-bakani-rusyadan-gaz-sevkiyati-dondurulursa-halk-ayaklanmalariyla-mesgul-oluruz--1058996626.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, enflasyon, enerji