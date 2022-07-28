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Almanya'da enflasyon temmuzda geriledi
Almanya'da enflasyon temmuzda geriledi
Almanya'da Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında artan enerji maliyetleri nedeniyle son aylarda yükselen enflasyon, temmuzda gerileme kaydederek yüzde 7.5'e... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T15:42+0300
2022-07-28T15:42+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
enerji
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Almanya Federal İstatistik Kurumu'nun (Destatis) yayınladığı verilere göre tüketici fiyatları, temmuz ayında haziranda kaydedilen yüzde 7.6'dan yüzde 7.5'e geriledi.Açıklamada, enerji maliyetlerindeki artışın yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi olduğuna işaret edildi.Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da enerji fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden olmuştu.İngiltere başta olmak üzere bir dizi ülke, çift haneli rakamlara yaklaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/almanya-disisleri-bakani-rusyadan-gaz-sevkiyati-dondurulursa-halk-ayaklanmalariyla-mesgul-oluruz--1058996626.html
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almanya, enflasyon, enerji

Almanya'da enflasyon temmuzda geriledi

15:42 28.07.2022
© AFP 2022Almanya bayrağı - Alman ekonomisi
Almanya bayrağı - Alman ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022
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Almanya'da Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında artan enerji maliyetleri nedeniyle son aylarda yükselen enflasyon, temmuzda gerileme kaydederek yüzde 7.5'e indi.
Almanya Federal İstatistik Kurumu'nun (Destatis) yayınladığı verilere göre tüketici fiyatları, temmuz ayında haziranda kaydedilen yüzde 7.6'dan yüzde 7.5'e geriledi.
Açıklamada, enerji maliyetlerindeki artışın yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi olduğuna işaret edildi.
Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da enerji fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden olmuştu.
İngiltere başta olmak üzere bir dizi ülke, çift haneli rakamlara yaklaştı.
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