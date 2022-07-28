https://tr.sputniknews.com/20220728/ankaparkin-belgeseli-cekildi-1059245342.html

Ankapark'ın belgeseli çekildi

Ankapark'ın belgeseli çekildi

Ankara'nın gündemini uzun süredir meşgul eden Ankapark, 'Ankapark: Bir Ankara Dosyası' isimli belgeselde mercek altına alındı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankapark

belgesel

gain

mansur yavaş

melih gökçek

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Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili kararın ardından tartışma sürüyor. Hem mahkeme kararının hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parkın geleceği ile ilgili halkın görüşüne başvuracaklarını açıklaması ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Ankapark'ı 2014 yılında seçim vaadi olarak açıkladığını söyledi. Gökçek, "Yani halktan onay almıştır. Vatandaş bana bu oyu verdiği için sözümü yerine getirdim" dedi.Nasıl başladı, nasıl bitti?Atatürk Orman Çiftliği arazisine yüz milyonlarca liralık yatırımla kurulan Ankapark’ın tartışmaları sürerken, Cenk Arman'ın yönetmenliğinde Ankapark'ın hikâyesi belgesele konu oldu.GAİN’de yayına giren , 'Ankapark: Bir Ankara Dosyası', meslek örgütü temsilcileri, akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerin görüşlerine başvurarak bu tartışmalı projeyi mercek altına alıyor. Milyonlarca turisti Ankara’ya çekeceği iddiasıyla yapılan parkla ilgili, 'nasıl başladı, nasıl gitti, nasıl bitti?' sorularına cevap aranıyor.

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ankapark, belgesel, gain, mansur yavaş, melih gökçek