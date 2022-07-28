https://tr.sputniknews.com/20220728/ankaparkin-belgeseli-cekildi-1059245342.html
Ankapark'ın belgeseli çekildi
Ankapark'ın belgeseli çekildi
Ankara'nın gündemini uzun süredir meşgul eden Ankapark, 'Ankapark: Bir Ankara Dosyası' isimli belgeselde mercek altına alındı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T17:53+0300
2022-07-28T17:53+0300
2022-07-28T17:56+0300
türkiye
ankapark
belgesel
gain
mansur yavaş
melih gökçek
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Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili kararın ardından tartışma sürüyor. Hem mahkeme kararının hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parkın geleceği ile ilgili halkın görüşüne başvuracaklarını açıklaması ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Ankapark'ı 2014 yılında seçim vaadi olarak açıkladığını söyledi. Gökçek, "Yani halktan onay almıştır. Vatandaş bana bu oyu verdiği için sözümü yerine getirdim" dedi.Nasıl başladı, nasıl bitti?Atatürk Orman Çiftliği arazisine yüz milyonlarca liralık yatırımla kurulan Ankapark’ın tartışmaları sürerken, Cenk Arman'ın yönetmenliğinde Ankapark'ın hikâyesi belgesele konu oldu.GAİN’de yayına giren , 'Ankapark: Bir Ankara Dosyası', meslek örgütü temsilcileri, akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerin görüşlerine başvurarak bu tartışmalı projeyi mercek altına alıyor. Milyonlarca turisti Ankara’ya çekeceği iddiasıyla yapılan parkla ilgili, 'nasıl başladı, nasıl gitti, nasıl bitti?' sorularına cevap aranıyor.
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ankapark, belgesel, gain, mansur yavaş, melih gökçek
Ankapark'ın belgeseli çekildi
17:53 28.07.2022 (güncellendi: 17:56 28.07.2022) Abone ol
Ankara'nın gündemini uzun süredir meşgul eden Ankapark, 'Ankapark: Bir Ankara Dosyası' isimli belgeselde mercek altına alındı.
Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili kararın ardından tartışma sürüyor.
Hem mahkeme kararının hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parkın geleceği ile ilgili halkın görüşüne başvuracaklarını açıklaması ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Ankapark'ı 2014 yılında seçim vaadi olarak açıkladığını söyledi.
Gökçek, "Yani halktan onay almıştır. Vatandaş bana bu oyu verdiği için sözümü yerine getirdim" dedi.
Nasıl başladı, nasıl bitti?
Atatürk Orman Çiftliği
arazisine yüz milyonlarca liralık yatırımla kurulan Ankapark’ın tartışmaları sürerken, Cenk Arman'
ın yönetmenliğinde Ankapark'ın hikâyesi belgesele konu oldu.
GAİN’de yayına giren
, 'Ankapark: Bir Ankara Dosyası',
meslek örgütü temsilcileri, akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerin görüşlerine başvurarak bu tartışmalı projeyi mercek altına alıyor.
Milyonlarca turisti Ankara’ya çekeceği iddiasıyla yapılan parkla ilgili, 'nasıl başladı, nasıl gitti, nasıl bitti?' sorularına cevap aranıyor.