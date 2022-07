https://tr.sputniknews.com/20220728/arastirma-saglikli-bireylerin-d-vitamini-takviyesi-almasi-kemikleri-korumuyor-1059239070.html

Araştırma: Sağlıklı bireylerin D vitamini takviyesi alması kemikleri korumuyor

Araştırma: Sağlıklı bireylerin D vitamini takviyesi alması kemikleri korumuyor

Son yapılan araştırma, kemik hastalığı veya D vitamini yetersizliği olmayan orta yaşlı veya daha yaşlı sağlıklı bireylerin yüksek dozda D vitamini almasının... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T15:42+0300

2022-07-28T15:42+0300

2022-07-28T15:50+0300

d vitamini

yaşam

araştırma

kemik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059238927_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1ecbebf0e9799138d5eef7c3ef352862.jpg

CNN'de yer alan habere göre, araştırmada, yaklaşık 5 yıl boyunca her gün kalsiyum içermeyen D vitamini takviyesi almanın kalça, bilek ya da leğen kemiği kırıklarının önüne geçmediği görüldü.Araştırmada, kemik hastalığı ya da D vitamini yetersizliği olmayan sağlıklı bireylerin yüksek dozda D vitamini almasının kemikleri korumada etkisinin olmadığı ortaya konuldu.Harvard Tıp Okulu'ndan araştırmanın yazarı Dr. Meryl LeBoff, yapılan çalışmanın ABD’de D vitamini takviyesine dair yapılan en büyük ve en uzun randomize kontrollü çalışma olduğunu aktardı.LeBoff, araştırmada 50 eyaletin tümünden yüzde 20’si siyahi olmak üzere toplam 25 bin 871 erkek ve kadının verilerinin incelendiğini söyledi.Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Anne Rentoumis Cappola da "Araştırmanın geçerliliği mükemmel. D vitamini eksikliği için rastgele seçilmiş bir kitlenin, D vitamini takviyesi aldığında bir değişimin olmadığını gösteren önceki verilerle uyumlu" dedi.Araştırma, 'The New England Journal of Medicine' adlı dergide yayımlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/kovid-19-tedavisinde-d-vitamininin-etkinligi-kanitlandi-1051170629.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

d vitamini, araştırma, kemik