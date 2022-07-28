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https://tr.sputniknews.com/20220728/asyanin-en-zengin-kadini-cindeki-emlak-krizi-nedeniyle-servetinin-yarisini-kaybetti-1059235915.html
Asya'nın en zengin kadını servetinin yarısını kaybetti
Asya'nın en zengin kadını servetinin yarısını kaybetti
Çin merkezli emlak devi Country Garden'ın çoğunluk hissedarı olan iş kadını Yang Huiyan, bir yılda 24 milyar dolarlık servetinin yarısını ülkedeki emlak krizi... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T14:20+0300
2022-07-28T14:22+0300
ekonomi
çin
iş insanı
kadın
emlak
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Çin'in emlak sektörüne darbe indiren kriz, Asya'nın en zengin kadını olarak bilinen iş insanı Yang Huiyan'ın serveti bir yılda yarı yarıya azaldı.Bloomberg Milyarder Endeksi verilerine göre ülkedeki en büyük emlak şirketlerinden biri olan Country Garden'da çoğunluk hissedarı olan Yang'ın 23.7 milyar dolarlık serveti kriz nedeniyle yüzde 52 azalış göstererek 11.3 milyar dolara düştü.Guangdong merkezli Country Garden'ın Hong Kong'daki hisseleri, şirketin hisse satacağını açıklamasının ardından yüzde 15 değer kaybetti.Devlet medyasına göre Yang serveti, Country Garden'ın kurucusu olan babası Yang Guoqiang'ın hisselerini 2005'te kızına devretme kararına dayanıyor. Hisseleri devralmasından iki yıl sonra Yang, Asya'nın en zengin kadını olmayı başarmıştı. Ancak son bir yıldaki kaybı nedeniyle bu rekoru 11.2 milyar dolarlık servete sahip kimyasal elyaf kraliçesi Fan Hongwei'ye kaptırmanın eşiğinde. Çin yönetimi, 2020'de emlak sektöründeki yüklü borcun üzerine giderek, Evergrande ve Sunac gibi büyük şirketleri ödeme yapmaya zorlamış, pek çok şirket iflasın eşiğine gelirken alacaklılarla yeniden müzakere etmeye zorlanmıştı.Söz konusu durum nedeniyle inşaatların tamamlanması ve mülk teslimatının gecikmesi, emlak alıcısının tepkisine yol açmış ve alıcılar tamamlanmadan satılan evler için ipotek ödemelerini durdurmaya başlamıştı.Country Garden bu krizden pek etkilenmese de çarşamba günü yüklü borçlar nedeniyle hisse satışı yaparak 343 milyon dolar elde etmeyi planladıklarını açıkladı. Şirket, hisse satışından elde edilecek gelirin 'mevcut denizaşırı borçların yeniden finansmanı, genel işletme sermayesi ve gelecekteki kalkınma amaçları için kullanılacağını' duyurdu. Çin'deki bankacılık kurumu daha önce yaptığı bir açıklamada, borç verenleri emlak sektörünü desteklemeye ve şirketlerin 'makul finansman ihtiyaçlarını' karşılamaya çağırmıştı.Emlak sektörü ülkedeki gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18-30'unu karşılıyor ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmasını sağlayan büyümenin arkasındaki önemli bir faktör olarak görülüyor.Analistler, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana Çin'deki en kötü ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından, emlak sektöründe tüketici güvenini daha da azaltacak bir 'kısır döngüye' saplanıldığı görüşünde.
https://tr.sputniknews.com/20220727/kriz-kahini-roubini-uyardi-2008den-daha-kotu-bir-ekonomik-kriz-olabilir-1059197932.html
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çin, iş insanı, kadın, emlak

Asya'nın en zengin kadını servetinin yarısını kaybetti

14:20 28.07.2022 (güncellendi: 14:22 28.07.2022)
© REUTERS / Jason LeeYuan
Yuan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© REUTERS / Jason Lee
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Çin merkezli emlak devi Country Garden'ın çoğunluk hissedarı olan iş kadını Yang Huiyan, bir yılda 24 milyar dolarlık servetinin yarısını ülkedeki emlak krizi nedeniyle kaybetti.
Çin'in emlak sektörüne darbe indiren kriz, Asya'nın en zengin kadını olarak bilinen iş insanı Yang Huiyan'ın serveti bir yılda yarı yarıya azaldı.
Bloomberg Milyarder Endeksi verilerine göre ülkedeki en büyük emlak şirketlerinden biri olan Country Garden'da çoğunluk hissedarı olan Yang'ın 23.7 milyar dolarlık serveti kriz nedeniyle yüzde 52 azalış göstererek 11.3 milyar dolara düştü.
Guangdong merkezli Country Garden'ın Hong Kong'daki hisseleri, şirketin hisse satacağını açıklamasının ardından yüzde 15 değer kaybetti.
Devlet medyasına göre Yang serveti, Country Garden'ın kurucusu olan babası Yang Guoqiang'ın hisselerini 2005'te kızına devretme kararına dayanıyor.
Hisseleri devralmasından iki yıl sonra Yang, Asya'nın en zengin kadını olmayı başarmıştı. Ancak son bir yıldaki kaybı nedeniyle bu rekoru 11.2 milyar dolarlık servete sahip kimyasal elyaf kraliçesi Fan Hongwei'ye kaptırmanın eşiğinde.
Ekonomist Nouriel Roubini - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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'Kriz kahini' Roubini uyardı: 2008'den daha kötü bir ekonomik kriz olabilir
Dün, 14:33
Çin yönetimi, 2020'de emlak sektöründeki yüklü borcun üzerine giderek, Evergrande ve Sunac gibi büyük şirketleri ödeme yapmaya zorlamış, pek çok şirket iflasın eşiğine gelirken alacaklılarla yeniden müzakere etmeye zorlanmıştı.
Söz konusu durum nedeniyle inşaatların tamamlanması ve mülk teslimatının gecikmesi, emlak alıcısının tepkisine yol açmış ve alıcılar tamamlanmadan satılan evler için ipotek ödemelerini durdurmaya başlamıştı.
Country Garden bu krizden pek etkilenmese de çarşamba günü yüklü borçlar nedeniyle hisse satışı yaparak 343 milyon dolar elde etmeyi planladıklarını açıkladı. Şirket, hisse satışından elde edilecek gelirin 'mevcut denizaşırı borçların yeniden finansmanı, genel işletme sermayesi ve gelecekteki kalkınma amaçları için kullanılacağını' duyurdu.
Çin'deki bankacılık kurumu daha önce yaptığı bir açıklamada, borç verenleri emlak sektörünü desteklemeye ve şirketlerin 'makul finansman ihtiyaçlarını' karşılamaya çağırmıştı.
Emlak sektörü ülkedeki gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18-30'unu karşılıyor ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmasını sağlayan büyümenin arkasındaki önemli bir faktör olarak görülüyor.
Analistler, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana Çin'deki en kötü ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından, emlak sektöründe tüketici güvenini daha da azaltacak bir 'kısır döngüye' saplanıldığı görüşünde.
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