https://tr.sputniknews.com/20220728/avusturya-rus-gazina-bagimliligimiz-yuzde-50nin-altina-dustu-1059248353.html

Avusturya: Rus gazına bağımlılığımız yüzde 50’nin altına düştü

Avusturya: Rus gazına bağımlılığımız yüzde 50’nin altına düştü

Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, ülkesinin Rus doğalgazına bağımlılığının azaldığını ve şimdi yüzde 50’nin altına düştüğünü belirtti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T19:57+0300

2022-07-28T19:57+0300

2022-07-28T19:57+0300

ekonomi

avusturya

rusya

doğalgaz

bağımlılık

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Gewessler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus doğalgazına olan bağımlılığımızı yüzde 50’nin altına indirdik” diye yazdı.Daha önce Avustuya Başbakanı Karl Nehammer, ilk kez bir devlet gaz rezervi oluşturacaklarını açıklamıştı.Avusturya Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, Rusya’ya yönelik olası bir doğal gaz ambargosuna karşı olduklarını belirtmiş ve bunun kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğunu söylemişti.Doğal gaz ihtiyacının yüzde 80’ini Rusya’dan karşılayan Avusturya’nın Rus enerji şirketi Gazprom’un şartlarını kabul ettiği ve ruble ödeme yapacağı yönünde haberler de uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuş, ancak hem Başbakan Karl Nehammer hem de Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, bu iddiaları yalanlamıştı.

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avusturya, rusya, doğalgaz, bağımlılık