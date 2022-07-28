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https://tr.sputniknews.com/20220728/avusturya-rus-gazina-bagimliligimiz-yuzde-50nin-altina-dustu-1059248353.html
Avusturya: Rus gazına bağımlılığımız yüzde 50’nin altına düştü
Avusturya: Rus gazına bağımlılığımız yüzde 50’nin altına düştü
Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, ülkesinin Rus doğalgazına bağımlılığının azaldığını ve şimdi yüzde 50’nin altına düştüğünü belirtti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T19:57+0300
2022-07-28T19:57+0300
ekonomi
avusturya
rusya
doğalgaz
bağımlılık
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Gewessler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus doğalgazına olan bağımlılığımızı yüzde 50’nin altına indirdik” diye yazdı.Daha önce Avustuya Başbakanı Karl Nehammer, ilk kez bir devlet gaz rezervi oluşturacaklarını açıklamıştı.Avusturya Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, Rusya’ya yönelik olası bir doğal gaz ambargosuna karşı olduklarını belirtmiş ve bunun kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğunu söylemişti.Doğal gaz ihtiyacının yüzde 80’ini Rusya’dan karşılayan Avusturya’nın Rus enerji şirketi Gazprom’un şartlarını kabul ettiği ve ruble ödeme yapacağı yönünde haberler de uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuş, ancak hem Başbakan Karl Nehammer hem de Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, bu iddiaları yalanlamıştı.
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avusturya, rusya, doğalgaz, bağımlılık

Avusturya: Rus gazına bağımlılığımız yüzde 50’nin altına düştü

19:57 28.07.2022
© AAdoğal gaz, vana
doğal gaz, vana - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, ülkesinin Rus doğalgazına bağımlılığının azaldığını ve şimdi yüzde 50’nin altına düştüğünü belirtti.
Gewessler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus doğalgazına olan bağımlılığımızı yüzde 50’nin altına indirdik” diye yazdı.
Daha önce Avustuya Başbakanı Karl Nehammer, ilk kez bir devlet gaz rezervi oluşturacaklarını açıklamıştı.
Avusturya Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, Rusya’ya yönelik olası bir doğal gaz ambargosuna karşı olduklarını belirtmiş ve bunun kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğunu söylemişti.
Doğal gaz ihtiyacının yüzde 80’ini Rusya’dan karşılayan Avusturya’nın Rus enerji şirketi Gazprom’un şartlarını kabul ettiği ve ruble ödeme yapacağı yönünde haberler de uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuş, ancak hem Başbakan Karl Nehammer hem de Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, bu iddiaları yalanlamıştı.
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