https://tr.sputniknews.com/20220728/avusturya-ve-macaristan-basbakanlari-rus-dogalgazi-ambargosuna-karsiyiz-1059239921.html
Avusturya ve Macaristan başbakanları: Rus doğalgazı ambargosuna karşıyız
Avusturya ve Macaristan başbakanları: Rus doğalgazı ambargosuna karşıyız
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus doğalgazına ambargo uygulanmasının imkansız olduğunu belirtirken Macar mevkidaşı Viktor Orban, olası ambargoya karşı... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T15:54+0300
2022-07-28T15:54+0300
2022-07-28T15:54+0300
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Avrupa Birliği (AB) içinde Rus doğalgazına ambargo uygulama planlarına en yüksek sesli tepkileri gösteren iki ülkenin başbakanları Nehammer ve Orban, Viyana'da bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Nehammer, ambargonun imkansız olduğunu, bunun bizzat AB'ye zarar vereceğini vurguladı.Avusturya'nın her zaman yaptırımların uygulanan tarafa daha fazla zarar vermesi gerektiğini savunduğunu kaydeden Nehammer, "Bu nedenle, gaz ambargosunun imkansız olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece Avusturya'nın Rus doğalgazına bağımlı olmasından değil, Alman sanayisinin de buna bağımlı olmasından kaynaklanıyor. Eğer Alman sanayisi sürdürülebilirliğini kaybederse, aynısı Avusturya sanayisinde de yaşanır" dedi.Nehammer'in sözlerini destekleyen Orban da, Macaristan'ın gaz ambargosuna karşı çıkmayı sürdürdüğünün altını çizdi.Orban, "Gaz ambargosu denen bir duvarla karşı karşıyayız. AB'yi bu duvara toslamamaya çağırıyorum ve bu konuda yalnız değilim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/danimarka-iklim-ve-enerji-bakani-jorgensen-rusyadan-gaz-akisi-durursa-avrupalilar-donabilir-1059168241.html
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Avusturya ve Macaristan başbakanları: Rus doğalgazı ambargosuna karşıyız
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus doğalgazına ambargo uygulanmasının imkansız olduğunu belirtirken Macar mevkidaşı Viktor Orban, olası ambargoya karşı çıkmayı sürdürdüklerini ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) içinde Rus doğalgazına ambargo uygulama planlarına en yüksek sesli tepkileri gösteren iki ülkenin başbakanları Nehammer ve Orban, Viyana'da bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Nehammer, ambargonun imkansız olduğunu, bunun bizzat AB'ye zarar vereceğini vurguladı.
Avusturya'nın her zaman yaptırımların uygulanan tarafa daha fazla zarar vermesi gerektiğini savunduğunu kaydeden Nehammer, "Bu nedenle, gaz ambargosunun imkansız olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece Avusturya'nın Rus doğalgazına bağımlı olmasından değil, Alman sanayisinin de buna bağımlı olmasından kaynaklanıyor. Eğer Alman sanayisi sürdürülebilirliğini kaybederse, aynısı Avusturya sanayisinde de yaşanır" dedi.
Nehammer'in sözlerini destekleyen Orban da, Macaristan'ın gaz ambargosuna karşı çıkmayı sürdürdüğünün altını çizdi.
Orban, "Gaz ambargosu denen bir duvarla karşı karşıyayız. AB'yi bu duvara toslamamaya çağırıyorum ve bu konuda yalnız değilim" ifadelerini kullandı.