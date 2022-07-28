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AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı
AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı
Anayasa Mahkemesi, öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkanı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim-öğretimde dini ve felsefi... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T13:43+0300
2022-07-28T13:43+0300
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aym
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eğitim
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din kültürü ve ahlak bilgisi
ders
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Anayasa Mahkemesi (AYM) öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkanı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim-öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına göre, Eskişehir'de bir kişi, 1 Ekim 2009'da Eskişehir Havacılar İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne başvurarak, 4. sınıf öğrencisi kızının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasını istedi.Dilekçeye cevap olarak Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün yazısı tebliğ edildi ve "T.C uyruklu Hristiyanlık veya Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirilmeleri kaydıyla din dersine girmelerinin zorunlu olmadığı bildirilerek" başvurucunun talebi reddedildi.Nüfus cüzdanından İslam ibaresi kaldırıldıBunun üzerine başvurucu, 16 Kasım 2009'da Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak kendisiyle kızının nüfus cüzdanındaki İslam ibaresinin kaldırılmasını istedi. Bu talep üzerine başvurucu ve kızının nüfus cüzdanının din hanesindeki ibare kaldırıldı.
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aym, okul, eğitim, din, islam, din kültürü ve ahlak bilgisi, ders

AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı

13:43 28.07.2022
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi, öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkanı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim-öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Bu kapsamda başvuruculara 20 bin lira manevi tazminat ödenecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM) öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkanı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim-öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına göre, Eskişehir'de bir kişi, 1 Ekim 2009'da Eskişehir Havacılar İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne başvurarak, 4. sınıf öğrencisi kızının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasını istedi.

Dilekçeye cevap olarak Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün yazısı tebliğ edildi ve "T.C uyruklu Hristiyanlık veya Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirilmeleri kaydıyla din dersine girmelerinin zorunlu olmadığı bildirilerek" başvurucunun talebi reddedildi.

Nüfus cüzdanından İslam ibaresi kaldırıldı

Bunun üzerine başvurucu, 16 Kasım 2009'da Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak kendisiyle kızının nüfus cüzdanındaki İslam ibaresinin kaldırılmasını istedi. Bu talep üzerine başvurucu ve kızının nüfus cüzdanının din hanesindeki ibare kaldırıldı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
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