https://tr.sputniknews.com/20220728/aymden-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-dersi-karari-1059234807.html

AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı

AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı

Anayasa Mahkemesi, öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkanı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim-öğretimde dini ve felsefi... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T13:43+0300

2022-07-28T13:43+0300

2022-07-28T13:43+0300

türkiye

aym

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eğitim

din

islam

din kültürü ve ahlak bilgisi

ders

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Anayasa Mahkemesi (AYM) öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkanı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim-öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına göre, Eskişehir'de bir kişi, 1 Ekim 2009'da Eskişehir Havacılar İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne başvurarak, 4. sınıf öğrencisi kızının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasını istedi.Dilekçeye cevap olarak Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün yazısı tebliğ edildi ve "T.C uyruklu Hristiyanlık veya Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirilmeleri kaydıyla din dersine girmelerinin zorunlu olmadığı bildirilerek" başvurucunun talebi reddedildi.Nüfus cüzdanından İslam ibaresi kaldırıldıBunun üzerine başvurucu, 16 Kasım 2009'da Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak kendisiyle kızının nüfus cüzdanındaki İslam ibaresinin kaldırılmasını istedi. Bu talep üzerine başvurucu ve kızının nüfus cüzdanının din hanesindeki ibare kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/aym-baskani-arslan-bugun-itibariyla-bireysel-basvuru-110-bine-yaklasti-1057364187.html

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aym, okul, eğitim, din, islam, din kültürü ve ahlak bilgisi, ders