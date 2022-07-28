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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/bakan-akar-tahil-sevkiyati-musterek-koordinasyon-merkezi-calisir-durumda-1059237632.html
Bakan Akar: Tahıl sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışır durumda
Bakan Akar: Tahıl sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışır durumda
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı için kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez çalışır durumda, gemilerin... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T15:06+0300
2022-07-28T15:17+0300
ukrayna krizi
türkiye
hulusi akar
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Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Letonya'nın başkenti Riga'da Kahramanlar Mezarlığı’nı ziyaret etti, ardından Letonya Savunma Bakanlığı'na geçti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi."Değerli dostum" diye hitap ettiği Pabriks ile Riga’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.Görüşmede, tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı.Tarafların merkeze temsilci ve görevli atadığını söyleyen Akar, "Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor." diye konuştu.'Üçlü Mutabakat bir son değil, iyi bir başlangıç'Pabriks ile görüşmesinde, NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de Bakan Akar'ın ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirterek, teşekkür etti.Türkiye ve Letonya arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Pabriks, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220728/bakan-cavusoglu-koordinasyon-merkezi-sureci-yakindan-denetlenecek-1059237478.html
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Bakan Akar: Tahıl sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışır durumda

15:06 28.07.2022 (güncellendi: 15:17 28.07.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı için kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez çalışır durumda, gemilerin nakliyesi için çalışıyor" dedi.
Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Letonya'nın başkenti Riga'da Kahramanlar Mezarlığı’nı ziyaret etti, ardından Letonya Savunma Bakanlığı'na geçti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
"Değerli dostum" diye hitap ettiği Pabriks ile Riga’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.
Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Görüşmede, tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı.
Tarafların merkeze temsilci ve görevli atadığını söyleyen Akar, "Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor." diye konuştu.

'Üçlü Mutabakat bir son değil, iyi bir başlangıç'

Pabriks ile görüşmesinde, NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük. Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı’nın sonuncusunu Nisan 2022'de Ankara'da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik."
Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de Bakan Akar'ın ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirterek, teşekkür etti.
Türkiye ve Letonya arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Pabriks, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
TÜRKİYE
Bakan Çavuşoğlu: Koordinasyon merkezi süreci yakından denetlenecek
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