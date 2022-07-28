https://tr.sputniknews.com/20220728/bakan-akar-tahil-sevkiyati-musterek-koordinasyon-merkezi-calisir-durumda-1059237632.html

Bakan Akar: Tahıl sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışır durumda

Bakan Akar: Tahıl sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışır durumda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı için kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez çalışır durumda, gemilerin... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T15:06+0300

2022-07-28T15:06+0300

2022-07-28T15:17+0300

ukrayna krizi

türkiye

hulusi akar

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Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Letonya'nın başkenti Riga'da Kahramanlar Mezarlığı’nı ziyaret etti, ardından Letonya Savunma Bakanlığı'na geçti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi."Değerli dostum" diye hitap ettiği Pabriks ile Riga’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.Görüşmede, tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı.Tarafların merkeze temsilci ve görevli atadığını söyleyen Akar, "Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor." diye konuştu.'Üçlü Mutabakat bir son değil, iyi bir başlangıç'Pabriks ile görüşmesinde, NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de Bakan Akar'ın ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirterek, teşekkür etti.Türkiye ve Letonya arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Pabriks, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220728/bakan-cavusoglu-koordinasyon-merkezi-sureci-yakindan-denetlenecek-1059237478.html

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