https://tr.sputniknews.com/20220728/bakan-cavusoglu-koordinasyon-merkezi-sureci-yakindan-denetlenecek-1059237478.html

Bakan Çavuşoğlu: Koordinasyon merkezi süreci yakından denetlenecek

Bakan Çavuşoğlu: Koordinasyon merkezi süreci yakından denetlenecek

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T15:04+0300

2022-07-28T15:04+0300

2022-07-28T15:04+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanı

tahıl

rusya

ukrayna

türkiye

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056386696_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_beed5627535d61a853a6a7997c00f946.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Sadece Ukrayna tahılının değil aslında Rusya tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engelleri kaldırmış olduk. Dün de koordinasyon merkezi kuruldu artık teknik düzeyde çalışmalar devam edecek. Temennimiz kesintiye uğramadan bu ihracat gerçekleşsin. İstanbul'daki koordinasyon merkezi tüm bu süreci yakından denetleyecek" dedi.Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna müdahalesi başlamadan önce yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Başladıktan sonra da sona erdirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çabalarımızı sürdürdük. İstanbul'dan sonra tablo tersine döndü. İki taraf da müzakere masasından uzaklaştı. Bunların sebeplerini konuşmuştuk. Ama şimdi Cumhurbaşkanımız liderliğinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatımız ile birlikte yoğun çaba sarf ettik. Tıkandığı yerlerde sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi, liderlerle görüştü. Sonuçta sadece Ukrayna tahılının değil aslında Rusya tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engelleri kaldırmış olduk. Anlaşma imzalandı. Dün de koordinasyon merkezi kuruldu artık teknik düzeyde çalışmalar devam edecek. Temennimiz kesintiye uğramadan bu ihracat gerçekleşsin. Öncelikle acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl buğday ulaşabilsin. Tarım sektörü için gübre çok önemli ve hassas. İstanbul'daki koordinasyon merkezi tüm bu süreci yakından denetleyecek. Süreç sorunsuz bir şekilde İnşallah ilerler" şeklinde konuştu.Tahıl koridoru anlaşmasının olumlu bir adım olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Aslında bu sadece gıda ihracatının önündeki engelin kaldırılması için atılan bir adım değil. Başarı ile uygulanırsa iki taraf içinde de ciddi güven arttırıcı önlem olmuş olur. Şimdi bizim ateşkese odaklanmamız lazım. Gerek Dışişleri Bakanları, gerek diğer düzeylerde görüşmelere iki taraf da razı olursa biz bu görüşmeler ev sahipliği yaparız. Liderler düzeyinde kalıcı ateşkes için sayın Cumhurbaşkanımızın temasları devam ediyor. Ama üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Savaşın kazananı yok, herkes kaybediyor. Barışın da kaybedeni olmaz yeter ki adil bir barış olsun. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafları diplomasi masasına döndürmek için biz elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220727/tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-olusturulan-musterek-koordinasyon-merkezi-aciliyor-1059194923.html

türkiye

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, tahıl, rusya, ukrayna, türkiye, bm