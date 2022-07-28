https://tr.sputniknews.com/20220728/bakan-soylu-meral-hanim-siyaseti-yanlis-ogrenmissiniz-bunda-bizim-de-payimiz-var-1059242378.html

Bakan Soylu: Meral Hanım siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var

Bakan Soylu: Meral Hanım siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına değinerek, “Siyaseti yanlış... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T16:29+0300

2022-07-28T16:29+0300

2022-07-28T16:29+0300

politika

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

meral akşener

iyi parti

eleştiri

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına yanıt verdi.Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220728/aksener-turkiye-asgari-ucrete-mahkum-olmus-1059232304.html

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, meral akşener, iyi parti, eleştiri