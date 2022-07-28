https://tr.sputniknews.com/20220728/bakan-soylu-meral-hanim-siyaseti-yanlis-ogrenmissiniz-bunda-bizim-de-payimiz-var-1059242378.html
Bakan Soylu: Meral Hanım siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var
Bakan Soylu: Meral Hanım siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına değinerek, “Siyaseti yanlış... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T16:29+0300
2022-07-28T16:29+0300
2022-07-28T16:29+0300
politika
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
meral akşener
iyi parti
eleştiri
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına yanıt verdi.Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220728/aksener-turkiye-asgari-ucrete-mahkum-olmus-1059232304.html
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, meral akşener, iyi parti, eleştiri
Bakan Soylu: Meral Hanım siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına değinerek, “Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına yanıt verdi.
Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" ifadesini kullandı.