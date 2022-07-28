https://tr.sputniknews.com/20220728/beyaz-saraydan-aciklama-biden-ve-si-yuz-yuze-gorusecek-1059254805.html

Beyaz Saray yetkilisi açıkladı: Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

Beyaz Saray yetkilisi açıkladı: Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yüz yüze görüşmenin önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ve görüşmenin zamanının... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T23:54+0300

2022-07-28T23:54+0300

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dünya

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çin halk cumhuriyeti

görüşme

beyaz saray

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İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün yapılan ve 2 saat 17 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere telefon üzerinden brifing verdi.Şi'nin, Biden'a Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirtmesi ve "Ateşle oynayan kendini yakar" ifadelerinin sorulması üzerine yetkili, bu görüşmede Çin tarafının kullandığı ifadeler hakkında yorum yapamayacağını söyledi.Yetkili, "Şunu söyleyebilirim ki iki lider, Tayvan konusunda doğrudan ve samimi bir konuşma gerçekleştirdi" dedi.Görüşmede iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemine de vurgu yapıldığını kaydeden yetkili, "İki lider, yüz yüze görüşmenin önemine işaret etti ve her iki tarafın da görüşmenin zamanı konusunda çalışacağını belirtti" bilgisini paylaştı.Yetkili, Biden'ın Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunu görüşmede gündeme getirmediğini de belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220728/cin-devlet-baskani-si-bideni-uyardi-atesle-oynayan-kendini-yakar-1059250343.html

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