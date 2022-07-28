https://tr.sputniknews.com/20220728/biden-bana-resesyondaymisiz-gibi-gelmiyor-abdye-yapilan-yatirimlar-da-rekor-seviyede-1059250001.html

Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor, ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede

Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor, ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, "Bana resesyondaymışız gibi... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T21:16+0300

2022-07-28T21:16+0300

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ABD Başkanı Biden, Senato'nun üzerinde anlaştığı enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.Söz konusu tasarıda sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemelerinin yer aldığını belirten Biden, "Bu tasarı, iklim değişikliğinin ele alınması ve enerji güvenliğimizin artırılması konusunda tarihimizdeki en önemli yasa olacak" dedi.Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede" ifadesini kullandı.Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor" diye konuştu. Joe Biden, bugün yaptığı yazılı bir açıklamada da "ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-baskani-biden-fed-enflasyonu-indirmeye-calisirken-ekonominin-yavaslamasi-surpriz-degil-1059245789.html

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