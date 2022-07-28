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https://tr.sputniknews.com/20220728/biden-bana-resesyondaymisiz-gibi-gelmiyor-abdye-yapilan-yatirimlar-da-rekor-seviyede-1059250001.html
Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor, ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede
Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor, ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede
ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, "Bana resesyondaymışız gibi... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T21:16+0300
2022-07-28T21:18+0300
joe biden
resesyon
abd
dünya
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ABD Başkanı Biden, Senato'nun üzerinde anlaştığı enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.Söz konusu tasarıda sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemelerinin yer aldığını belirten Biden, "Bu tasarı, iklim değişikliğinin ele alınması ve enerji güvenliğimizin artırılması konusunda tarihimizdeki en önemli yasa olacak" dedi.Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede" ifadesini kullandı.Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor" diye konuştu. Joe Biden, bugün yaptığı yazılı bir açıklamada da "ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-baskani-biden-fed-enflasyonu-indirmeye-calisirken-ekonominin-yavaslamasi-surpriz-degil-1059245789.html
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joe biden, resesyon, abd

Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor, ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede

21:16 28.07.2022 (güncellendi: 21:18 28.07.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden - Kamala Harris
Joe Biden - Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, "Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor" dedi. Biden "Başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Biden, Senato'nun üzerinde anlaştığı enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Söz konusu tasarıda sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemelerinin yer aldığını belirten Biden, "Bu tasarı, iklim değişikliğinin ele alınması ve enerji güvenliğimizin artırılması konusunda tarihimizdeki en önemli yasa olacak" dedi.
Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede" ifadesini kullandı.
Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor" diye konuştu.
Joe Biden, bugün yaptığı yazılı bir açıklamada da "ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
EKONOMİ
ABD Başkanı Biden: FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil
18:02
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