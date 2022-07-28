Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220728/biden-ve-cinli-mevkidasi-sinin-5-telefon-gorusmesi-basladi--1059240208.html
Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5. telefon görüşmesi başladı
Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5. telefon görüşmesi başladı
ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T15:57+0300
2022-07-28T16:01+0300
dünya
abd
çin
tayvan
nancy pelosi
şi cinping
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059240293_0:0:3455:1944_1920x0_80_0_0_1964a0b93336df1348817d954f4f1a4b.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Şi'nin telefon görüşmesi, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başladı. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, Çin ile ABD arasındaki sorunların yönetilmesi konusu ele alınacak. Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret de iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açtı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki 'saldırgan tavrının', ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı. Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/pelosinin-tayvan-ziyaretinin-ciddi-sonuclari-olur-diyen-cin-ucusa-yasak-bolge-ilan-edebilir-1059199201.html
çin
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059240293_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_961fe24e0353395e4daf73c1d5cbd461.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, tayvan, nancy pelosi, şi cinping, joe biden

Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5. telefon görüşmesi başladı

15:57 28.07.2022 (güncellendi: 16:01 28.07.2022)
© AP Photo / Alex Brandon, Eraldo PeresJoe Biden- Şi Cinping
Joe Biden- Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon, Eraldo Peres
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Şi'nin telefon görüşmesi, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başladı. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, Çin ile ABD arasındaki sorunların yönetilmesi konusu ele alınacak.
Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret de iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açtı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki 'saldırgan tavrının', ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.
Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
DÜNYA
'Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ciddi sonuçları olur' diyen Çin, 'uçuşa yasak bölge ilan edebilir'
Dün, 15:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала