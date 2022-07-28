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Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı: 'Maşallah hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok'
Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı: 'Maşallah hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok'
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Aslan Yusuf köyünde bal hasadı yaptı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:45+0300
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Memleketi Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ilçeye bağlı Aslan Yusuf köyünde arıcı Cemil Ekinci ile bal hasadı yaptı.Arıcı elbisesi giyen Yıldırım, kovanın kapağını açıp üst taraftaki çerçeveyi çıkararak ilk hasadı yaptı. Bal işletmesinin ilk hasadının yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Maşallah hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok tamamen Erzincan Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florasıyla yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabbim emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin" diye konuştu.Binali Yıldırım'ın uğurlu geldiğini söyleyen üretici Cemil Ekinci ise "Ayağınız uğurlu geldi. Biz de peteklerin bu kadar dolu olduğunu bilmiyorduk" dedi.
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binali yıldırım, bal, erzincan

Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı: 'Maşallah hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok'

22:45 28.07.2022
© İHABinali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı
Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Aslan Yusuf köyünde bal hasadı yaptı.
Memleketi Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ilçeye bağlı Aslan Yusuf köyünde arıcı Cemil Ekinci ile bal hasadı yaptı.
Arıcı elbisesi giyen Yıldırım, kovanın kapağını açıp üst taraftaki çerçeveyi çıkararak ilk hasadı yaptı. Bal işletmesinin ilk hasadının yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Maşallah hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok tamamen Erzincan Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florasıyla yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabbim emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin" diye konuştu.
Binali Yıldırım'ın uğurlu geldiğini söyleyen üretici Cemil Ekinci ise "Ayağınız uğurlu geldi. Biz de peteklerin bu kadar dolu olduğunu bilmiyorduk" dedi.
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