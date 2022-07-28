https://tr.sputniknews.com/20220728/bm-ukraynanin-ilk-tahil-yuklu-gemisi-somaliye-gidebilir-1059248657.html

BM: Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisi, Somali'ye gidebilir

BM: Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisi, Somali'ye gidebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisinin Odessa'dan Somali'ye... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T20:01+0300

2022-07-28T20:01+0300

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birleşmiş milletler (bm)

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ukrayna

tahıl

tahıl sevkiyatı

gemi

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Gazetecilerle bir araya gelen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, ilk tahıl yüklü geminin nereye gideceğinin sorulması üzerine "Açık bir aday var. Şu anda açlığın yaşandığı Somali ile daha geniş anlamda Afrika Boynuzu. Somali'ye seyahat süresi, altı haftayı bulabilir" dedi.Griffiths, daha önceki açıklamasında tahıl yüklü ilk geminin 29 Temmuz Cuma günü Odessa'dan yola çıkabileceğini ifade etmişti.'Yeni anlaşma yapılmasını öngörmüyoruz'Griffiths, İstanbul'da imzalanan dörtlü anlaşmayı yeni anlaşmaların izleyip izlemeyeceği ile ilgili sorular karşısında "Birçok kişi bunu soruyor. Elbette bunu umuyoruz ancak şu anda böyle bir şeyi öngörmüyoruz" yanıtını verdi.BM yetkilisi, bu sorunun ilgili taraflara yöneltilmesinin daha iyi olacağını ekledi.'Anlaşmanın yayınlanmasını çok isteriz'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dörtlü anlaşmanın yayınlanmasını çok istediğini de kaydeden Griffiths, şeffaflığı sağlayacak bu husus üzerinde çalışma yaptıklarını ancak bunun için tarafların rızasının gerektiğini söyledi.22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.

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birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl, tahıl sevkiyatı, gemi