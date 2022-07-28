Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/bm-ukraynanin-ilk-tahil-yuklu-gemisi-somaliye-gidebilir-1059248657.html
BM: Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisi, Somali'ye gidebilir
BM: Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisi, Somali'ye gidebilir
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisinin Odessa'dan Somali'ye... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T20:01+0300
2022-07-28T20:08+0300
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
tahıl sevkiyatı
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059201717_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_7b46a3a0352aa9b8d303030c575f298a.jpg
Gazetecilerle bir araya gelen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, ilk tahıl yüklü geminin nereye gideceğinin sorulması üzerine "Açık bir aday var. Şu anda açlığın yaşandığı Somali ile daha geniş anlamda Afrika Boynuzu. Somali'ye seyahat süresi, altı haftayı bulabilir" dedi.Griffiths, daha önceki açıklamasında tahıl yüklü ilk geminin 29 Temmuz Cuma günü Odessa'dan yola çıkabileceğini ifade etmişti.'Yeni anlaşma yapılmasını öngörmüyoruz'Griffiths, İstanbul'da imzalanan dörtlü anlaşmayı yeni anlaşmaların izleyip izlemeyeceği ile ilgili sorular karşısında "Birçok kişi bunu soruyor. Elbette bunu umuyoruz ancak şu anda böyle bir şeyi öngörmüyoruz" yanıtını verdi.BM yetkilisi, bu sorunun ilgili taraflara yöneltilmesinin daha iyi olacağını ekledi.'Anlaşmanın yayınlanmasını çok isteriz'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dörtlü anlaşmanın yayınlanmasını çok istediğini de kaydeden Griffiths, şeffaflığı sağlayacak bu husus üzerinde çalışma yaptıklarını ancak bunun için tarafların rızasının gerektiğini söyledi.22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059201717_295:0:1200:679_1920x0_80_0_0_eb117f4b086cc849dd5d4e26e58cbbba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl, tahıl sevkiyatı, gemi

BM: Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisi, Somali'ye gidebilir

20:01 28.07.2022 (güncellendi: 20:08 28.07.2022)
© AARusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor
Rusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna'nın ilk tahıl yüklü gemisinin Odessa'dan Somali'ye gidebileceğini söyledi.
Gazetecilerle bir araya gelen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, ilk tahıl yüklü geminin nereye gideceğinin sorulması üzerine "Açık bir aday var. Şu anda açlığın yaşandığı Somali ile daha geniş anlamda Afrika Boynuzu. Somali'ye seyahat süresi, altı haftayı bulabilir" dedi.

Griffiths, daha önceki açıklamasında tahıl yüklü ilk geminin 29 Temmuz Cuma günü Odessa'dan yola çıkabileceğini ifade etmişti.

'Yeni anlaşma yapılmasını öngörmüyoruz'

Griffiths, İstanbul'da imzalanan dörtlü anlaşmayı yeni anlaşmaların izleyip izlemeyeceği ile ilgili sorular karşısında "Birçok kişi bunu soruyor. Elbette bunu umuyoruz ancak şu anda böyle bir şeyi öngörmüyoruz" yanıtını verdi.

BM yetkilisi, bu sorunun ilgili taraflara yöneltilmesinin daha iyi olacağını ekledi.


'Anlaşmanın yayınlanmasını çok isteriz'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dörtlü anlaşmanın yayınlanmasını çok istediğini de kaydeden Griffiths, şeffaflığı sağlayacak bu husus üzerinde çalışma yaptıklarını ancak bunun için tarafların rızasının gerektiğini söyledi.

22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала