https://tr.sputniknews.com/20220728/bmden-polonyaya-multeciler-arasinda-cifte-standart-elestirisi-1059251127.html

BM'den Polonya'ya mülteciler arasında 'çifte standart' eleştirisi

BM'den Polonya'ya mülteciler arasında 'çifte standart' eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Uzmanı Felipe Gonzalez Morales, Polonya'nın savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalı mülteciye kucak açtığını ancak aynı... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T22:06+0300

2022-07-28T22:06+0300

2022-07-28T22:06+0300

ukrayna krizi

polonya

mülteci

belarus

göçmen krizi

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

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Morales, Polonya ve Belarus'a yaptığı ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın 2 milyondan fazla Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, bu kişilere çalışma izninin yanı sıra sağlık ve eğitim hizmeti sunduğunu belirtti.Polonya'nın Ukrayna-Rusya Savaşından kaçan üçüncü ülke vatandaşlarına farklı davrandığını ifade eden Morales, "Bu çifte standartlı yaklaşım, (mültecilerin) ayrımcılığa uğradıkları hissine yol açmıştır." dedi.Morales, Polonya yasalarının izin vermesine rağmen Ukrayna'da tecavüze uğrayan kadınların Polonya'da kürtaja erişiminin "pratikte" olmadığını savundu.Polonya-Belarus sınırında 19 kişinin öldüğüne ve birçok mültecinin kayıp olduğuna dikkati çeken Morales, Polonya'nın göçmenleri Belarus'a zorla geri gönderdiğine vurgu yaptı.Morales, "Göçmenler her iki tarafın inkar etmesine rağmen bugün hala ileri geri itiliyor. Polonya'nın çelik duvar örmesinin ardından bölgeye muhabir, sivil toplum ile insani yardım kuruluşu temsilcilerinin erişimi de iyice sınırlandırıldı. Dolayısıyla oradaki göçmenlerin durumunu anlamak da zorlaşıyor." diye konuştu.Hamile kadın ve çocukların her iki tarafta da aylarca gözaltında tutulduğuna dikkati çeken Morales, "İhlal edilen uzun bir insan hakları listesi var." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/polonyada-on-binlerce-kadin-kurtaj-icin-yurt-disina-gitti-ya-da-yasa-disi-yontemlere-basvurdu-1050078477.html

https://tr.sputniknews.com/20211123/belarus-polonya-gocmenlere-karsi-ses-bombasi-ve-goz-yasartici-gaz-kullandi--1051073784.html

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polonya, mülteci, belarus, göçmen krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)