https://tr.sputniknews.com/20220728/bogazici-universitesinde-dekan-selami-kuran-istifa-etti-rektor-prof-dr-naci-inci-kendisini-atadi-1059222895.html
Boğaziçi Üniversitesi’nde dekan istifa etti, Rektör Naci İnci kendisini atadı
Boğaziçi Üniversitesi’nde dekan istifa etti, Rektör Naci İnci kendisini atadı
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci, sağlık sorunları nedeniyle görevinden çekilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr Selami Kuran'ın yerine dekan vekili... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T07:12+0300
2022-07-28T07:12+0300
2022-07-28T07:13+0300
naci inci
türkiye
boğaziçi üniversitesi
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Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, görevinden ayrıldı.Rektörlüğünden yapılan duyuruda, Kuran’ın fakültenin kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından “sağlık sorunları” gerekçesiyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Kuran'ın yerine ise rektör İnci, dekan vekili olarak kendisini atadı.Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof Dr Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof Dr Mehmet Naci İnci vekalet edecektir" denildi.Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu döneminde kurulan hukuk fakültesi tartışmalara neden olmuştu.Bu sene Şubat ayında İnci, görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine de vekaleten kendini atamıştı.
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naci inci, boğaziçi üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi’nde dekan istifa etti, Rektör Naci İnci kendisini atadı
07:12 28.07.2022 (güncellendi: 07:13 28.07.2022) Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci, sağlık sorunları nedeniyle görevinden çekilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr Selami Kuran'ın yerine dekan vekili olarak kendini atadı.
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, görevinden ayrıldı.
Rektörlüğünden yapılan duyuruda, Kuran’ın fakültenin kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından “sağlık sorunları” gerekçesiyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Kuran'ın yerine ise rektör İnci, dekan vekili olarak kendisini atadı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof Dr Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof Dr Mehmet Naci İnci vekalet edecektir" denildi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu döneminde kurulan hukuk fakültesi tartışmalara neden olmuştu.
Bu sene Şubat ayında İnci, görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine de vekaleten kendini atamıştı
.