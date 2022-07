https://tr.sputniknews.com/20220728/bolgedeki-yanginlara-ragmen-kusadasindaki-kalamaki-milli-parki-arac-ve-insan-trafigine-acildi-1059242625.html

Bölgedeki yangınlara rağmen Kuşadası'ndaki Kalamaki Milli Parkı araç ve insan trafiğine açıldı

Bölgedeki yangınlara rağmen Kuşadası'ndaki Kalamaki Milli Parkı araç ve insan trafiğine açıldı

Üç gün önce yaklaşık 20 kilometre uzağında Söke’de büyük bir yangın yaşanmasına rağmen, Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı 5 gün aradan sonra... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

Meteorolojinin yangın riski uyarısı üzerine 5 gün önce ziyarete kapanan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı tekrar açıldı.Sözcü'nün haberine göre, üç gün önce 20 kilometre uzaklıkta, Söke'de çıkan orman yangınını hatırlatan bölge sakinleri ve STK'lar, Avrupa Konseyince ‘Flora Biogenetik Rezerv Alanı' ilan edilen Milli Parkı için daha güçlü önlemler alınması gerekirken, on binlerce insan, binlerce aracın ziyaretine açılmasın tepki gösterdi.STK temsilcileri, “Sıcak hava dalgasıyla birlikte hemen her gün bir köşede çıkan orman yangınları hepimizi üzüyor. Üç gün önce Söke Argavlı yangını tehlikenin ne kadar büyük boyutta olduğunu da gösterdi. Milli Park 5 günlük kapatmadan sonra ne yazık ki, sadece para kazanma odaklı düşünülerek bugün tekrar ziyaretçilere açıldı. Yaklaşık 8-10 bin ziyaretçinin ve aracın girdiği Milli Park büyük yangın riski taşıyor. Kontrolü mümkün olmayan binlerce kişi arasından bir kişinin ihmali ve bir sigara izmariti bile doğa harikası Milli Parkı yok edebilir” tepkisini dile getirdi.Sıcaklık 45 dereceyi bulacakKuşadası'ndaki 40'a yakın STK ortak bir açıklama ile Meteoroloji'nin hafta sonunda batı bölgelerinde sıcaklığın 45 dereceyi bulacağı ve bu durumun yangın riskini artıracağı şeklinde ki uyarısını hatırlattı.Yapılan ortak açıklamada, “Türkiye'ye girecek sıcak hava dalgasının, özellikle bölgemizin yangın tehlikesine karşı en hassas yeri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı için büyük önem taşıyor. Yaz sezonunun tam ortasında olmamız nedeniyle hemen her gün binlerce insan ve araç Milli Parka giriyor. Çevremizde olan yangınlar, Avrupa'da ki örnekler ve sıcak hava dalgasının ülkemize gelecek olması en önemli doğa alanımız olan Milli Park için güçlü önlemler almamızı gerektiriyor. Her gün kontrolü mümkün olmayan binlerce insan Milli Park'ın içindeki günübirlik ormanlık alanlarda bulunuyor. Burada bir kişinin ihmali ve dikkatsizliği bile büyük yangın riski oluşturacak” uyarısı yaptı.STK’lar, Milli Park'ı yangın tehlikesinden korunması için, günübirlik alanlara görevli ve yetkili kişi ve araçlar haricinde, ziyaretçi ve araç girişlerine yasaklanmasını talep etti. Milli Park'ın ziyarete kapatılması için kent genelinde oluşturulan noktalarda imza kampanyası başlattı.Milli Park Müdürlüğü: Gerekli önlemler alındıMilli Park Müdürlüğü ise tepkiler üzerine sosyal medya hesabından Milli Park için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu. “Unutmayın, Milli Parkımızı korumanın en güçlü yöntemi, onu sevenlerine emanet etmektir. Milli Parkı bekçi değil, sevgi korur” denilen açıklamada Milli Park'ın kamera ve foto kapanlarla takip edildiği belirtildi. Müdürlüğün açıklamasına göre Milli Park için alınan önlemlerden bazıları şöyle; Girişte Tam donanımlı İtfaiye aracı 24 saat bekletiliyor. Milli Park’ın ulaşım yolları Milli Park’a ait 5 tonluk söndürme tertibatlı su tankeri ile saat başı ıslatılıyor. Günübirlik alanlarda bulunan tesislerde hidrant hattı ve söndürme ekipmanları yer alıyor. Ana ulaşım yolu kenarına 50 metre aralıklarla su dolu 200 kilogramlık İlk Müdahale Varilleri yerleştirilecek. Park içinde yaya devriyeler görev yapıyor, teknik personel belli aralıklarla denetim yapıyor.

