CANLI | Reuters: Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus doğalgazına ambargo uygulanmasının imkansız olduğunu belirtirken Macar mevkidaşı Viktor Orban, olası ambargoya karşı çıkmayı sürdürdüklerini ifade etti.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, gıda ve gübre sevkiyatları sırasında Rus tarafının hiçbir sorunla karşılaşmaması için ABD yönetimine garanti suma çağrısı yaptı.
Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı İgor Osipov, filonun Ukrayna’daki özel operasyon sırasında Azov Denizi’nde hakimiyet kazandığını ve Karadeniz'in kuzeybatı kesimi üzerinde kontrolü sağladığını ifade etti.
ABD Senatosu, Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' olarak tanımaya çağıran karara onay verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: