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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Reuters: Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti
CANLI | Reuters: Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti
Reuters’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T16:24+0300
2022-07-28T16:24+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
askeri operasyon
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Rusya - tarım - Sputnik Türkiye

CANLI | Reuters: Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti

16:24 28.07.2022
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Reuters’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus doğalgazına ambargo uygulanmasının imkansız olduğunu belirtirken Macar mevkidaşı Viktor Orban, olası ambargoya karşı çıkmayı sürdürdüklerini ifade etti.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, gıda ve gübre sevkiyatları sırasında Rus tarafının hiçbir sorunla karşılaşmaması için ABD yönetimine garanti suma çağrısı yaptı.
Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı İgor Osipov, filonun Ukrayna’daki özel operasyon sırasında Azov Denizi’nde hakimiyet kazandığını ve Karadeniz'in kuzeybatı kesimi üzerinde kontrolü sağladığını ifade etti.
ABD Senatosu, Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' olarak tanımaya çağıran karara onay verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılması gerektiğini söyledi.
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Ukrayna krizi
CANLI | Rusya ve Belarus, sonbaharda Çin'de düzenlenecek turnuvadan men edildi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:28 28.07.2022
Rusya: Etiyopya ile ticarette ulusal paraya geçiş konusunda ilerleme var
Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeniy Terekhin, Rusya ve Etiyopya’nın ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme olduğunu belirtti.
Terekhin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Karşılıklı ticarette ulusal paranın kullanılması dahil çözüm yollarını arıyoruz. Ödemelerin ve banka işlemlerinin yapılması için diğer seçenekleri de araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, “Evet, elbette, her zaman her şey yolunda gitmez. Ama eminim, her şeyi atlatacağız” dedi.
17:08 28.07.2022
BM, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne geçici temsilci atadı
Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçici temsilci atadığı öğrenildi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında BM’nin İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçici temsilci olarak ‘BM'nin ‘sahadaki’ çabalarına öncülük eden ve taraflara (İstanbul’da varılan) anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olan Frederick Jay Kenny’nin’ atandığını söyledi.
BM’den aktarılan bilgiye göre Kenny, şu anda Londra'daki Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde (IMO) Hukuki ve Dış İlişkiler Direktörü olarak görev alıyor.
16:51 28.07.2022
Harkov'da Rusya vatandaşlığı için başvuru kabulüne başlandı
Ukrayna'da düzenlenen özel askeri operasyon kapsamında kurtarılan Harkov bölgesindeki geçici sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, Rusya vatandaşlığı için başvuru kabulüne başlandığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Gançev, "Özgürleştirilen Harkov bölgesinde Rusya vatandaşlığı almak için belgelerin kabulüne başlandı. Belge teslim ve vatandaşlık verme işlemlerinin Harkov bölgesi topraklarında yapılması planlanıyor, yani vatandaşların bölge dışına girmesi gerekmiyor" dedi.
Gançev, şu anda henüz Rusya vatandaşlığı almak isteyen vatandaşların veri tabanını oluşturmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.
16:42 28.07.2022
Global Times: ABD, Afganistan'daki 20 yıllık hatayı Ukrayna'da tekrarlıyor
The Global Times, Amerikan yönetiminin Kiev'e silah pompalayarak Afganistan ‘başarısını’ tekrarladıklarını düşündüğünü, ancak ABD’nin 20 yıllık işgalinin Afgan müttefiklerini terk ederek birliklerini bu ülkeden çekmesiyle sonuçlandığını belirtti.
Gazeteye göre, rekor seviyedeki enflasyon ve kontrol edilemeyen artan kamu borcuyla karşı karşıya kalan ABD, Ukrayna'ya hem silah hem mühimmat hem de finansal yardımda bulunuyor.
Daha önce eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard, Fox News'e demecinde ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkça belirlenmiş hedeflerinin olmaması nedeniyle Ukrayna'da mağlup olacağını vurgulayarak, "Afganistan ve Irak'a bakabiliriz. Belirli bir misyonunuz olmadığında neler olabileceğine dair çok yakın örnekler" ifadelerini kullanmıştı.
16:40 28.07.2022
Rusya ve Çin dışişleri bakanları Ukrayna'yı konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Taşkent’te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında bir araya geldi.
Çin ve ABD liderlerinin telefon konuşmasının ardından gelen görüşmede tarafların ele aldığı konulardan biri Ukrayna oldu. İki bakan Ukrayna’daki durumla ilgili fikir paylaşımında bulundu.
İkili ilişkilerin durumunu olumlu değerlendiren bakanlar, işbirliğinin geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.
16:24 28.07.2022
Reuters: Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti
Reuters’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti.
Habere göre Mısır’ın Mal Tedarik Genel Otoritesi (GASC), tedarik şirketleri Nibulon ve Inerco’ya sözleşme yükümlülüklerinden muafiyet tanıdı.
Ajansın verilerine göre sözleşmeler, ton fiyatı 346 ila 360 dolar olmak üzere geçen aralık ayında imzalanmıştı. Ancak Ukrayna’daki durum nedeniyle rezerve edilen ürünler bir türlü teslim edilemedi.
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