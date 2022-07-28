CANLI | Reuters: Mısır, Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımına ilişkin sözleşmeleri feshetti

Rusya: Etiyopya ile ticarette ulusal paraya geçiş konusunda ilerleme var

Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeniy Terekhin, Rusya ve Etiyopya’nın ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme olduğunu belirtti.

Terekhin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Karşılıklı ticarette ulusal paranın kullanılması dahil çözüm yollarını arıyoruz. Ödemelerin ve banka işlemlerinin yapılması için diğer seçenekleri de araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, “Evet, elbette, her zaman her şey yolunda gitmez. Ama eminim, her şeyi atlatacağız” dedi.