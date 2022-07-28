https://tr.sputniknews.com/20220728/cin-devlet-baskani-si-bideni-uyardi-atesle-oynayan-kendini-yakar-1059250343.html

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ı uyardı: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ı uyardı: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T21:44+0300

2022-07-28T21:44+0300

2022-07-28T21:53+0300

dünya

çin

abd

tayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103093/71/1030937197_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_5380f5ee052bd58c70c771d1a7b0ee1d.jpg

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin arasındaki görüşme, 2 saat 17 dakika sürdü.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden, Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan'a yönelik politikalarının değişmediğini bildirdi. Pekin'den yapılan açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, ABD'yi Tayvan politikaları konusunda bir kez daha uyardı. Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220314/cin-abdyi-tayvana-silah-satmaya-son-vermeye-cagirdi-1054715278.html

çin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, abd, tayvan