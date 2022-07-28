Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ı uyardı: Ateşle oynayan kendini yakar
21:44 28.07.2022 (güncellendi: 21:53 28.07.2022)
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin arasındaki görüşme, 2 saat 17 dakika sürdü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden, Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan'a yönelik politikalarının değişmediğini bildirdi.
Pekin'den yapılan açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, ABD'yi Tayvan politikaları konusunda bir kez daha uyardı. Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden, Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan'a yönelik politikalarının değişmediğini bildirdi.
Pekin'den yapılan açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, ABD'yi Tayvan politikaları konusunda bir kez daha uyardı. Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.
14 Mart, 20:45