https://tr.sputniknews.com/20220728/cocuklarini-doven-karisini-goruntuleyip-sikayet-etti-1059224516.html

Çocuklarını döven karısını görüntüleyip şikayet etti

Çocuklarını döven karısını görüntüleyip şikayet etti

İstanbul Arnavutköy'de A.Ş., karısı N.K.'nın çocuklarına şiddet uyguladığı anları görüntüleyip polise şikayet etti. Kadın görüntülerin ardından gözaltına... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T10:04+0300

2022-07-28T10:04+0300

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İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Suriyeli A.Ş. eşi N.K.'nın, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. A.Ş., çocukları L.Ş. (7) ve L.Ş.'nin (6), anneleri N.K. tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.Çekilen görüntülerde N.K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi A.Ş. ile tartıştığı görülüyor. O anlarda karısına müdahale etmeyen A.Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan N.K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu N.K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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türkiye, istanbul, anne, çocuk, suriyeli