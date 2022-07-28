https://tr.sputniknews.com/20220728/cop-evden-cikarilan-cem-muhammetin-anneannesiyle-gecen-yillardan-kalma-fotograflari-ortaya-cikti-1059244548.html

Çöp evden çıkarılan Cem Muhammet’in anneannesiyle geçen yıllardan kalma fotoğrafları ortaya çıktı

Çöp evden çıkarılan Cem Muhammet’in anneannesiyle geçen yıllardan kalma fotoğrafları ortaya çıktı

Bursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T17:17+0300

2022-07-28T17:17+0300

2022-07-28T17:17+0300

türkiye

bursa

nilüfer

çöp

ev

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059244402_0:163:667:538_1920x0_80_0_0_5beb7133a4279578bbb44ebf9462f171.jpg

Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., bitkin halde bulunmuştu. Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı. 4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.Öte yandan Cem Muhammet A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı.Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü.Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/cop-evde-bulunan-cocugun-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-bugun-tek-basina-yurudu-1059215643.html

türkiye

bursa

nilüfer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, nilüfer, çöp, ev, çocuk