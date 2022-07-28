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Çöp evden çıkarılan Cem Muhammet’in anneannesiyle geçen yıllardan kalma fotoğrafları ortaya çıktı
Çöp evden çıkarılan Cem Muhammet’in anneannesiyle geçen yıllardan kalma fotoğrafları ortaya çıktı
Bursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T17:17+0300
2022-07-28T17:17+0300
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çöp
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Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., bitkin halde bulunmuştu. Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı. 4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.Öte yandan Cem Muhammet A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı.Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü.Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/cop-evde-bulunan-cocugun-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-bugun-tek-basina-yurudu-1059215643.html
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bursa, nilüfer, çöp, ev, çocuk

Çöp evden çıkarılan Cem Muhammet’in anneannesiyle geçen yıllardan kalma fotoğrafları ortaya çıktı

17:17 28.07.2022
© İHA / İSA AKARBursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı.
Bursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© İHA / İSA AKAR
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Bursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı.
Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., bitkin halde bulunmuştu. Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı. 4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan Cem Muhammet A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı.
Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü.
Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.
Cem Muhammet A, çöp evde bulunan çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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