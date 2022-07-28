https://tr.sputniknews.com/20220728/cumhurbaskani-erdogan-4-universiteye-yeni-rektor-atadi-1059218686.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 4 üniversiteye yeni rektör atandı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T01:17+0300
2022-07-28T01:17+0300
2022-07-28T01:17+0300
türkiye
resmi gazete
rektör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversiteye yeni rektör atandı. Resmi Gazete’de yer alan kararda şu atamalar yapıldı:Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar,İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan,İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş,Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.
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resmi gazete, rektör
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 4 üniversiteye yeni rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversiteye yeni rektör atandı. Resmi Gazete’de yer alan kararda şu atamalar yapıldı:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar,
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan,
İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş,
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.