https://tr.sputniknews.com/20220728/dar-gelirlilere-haciz-duzenlemesi-1059226342.html
Dar gelirlilere haciz düzenlemesi
Dar gelirlilere haciz düzenlemesi
Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşların haciz işlemlerinin çözümüne yönelik çalışmada son aşamaya gelindi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T10:43+0300
2022-07-28T10:43+0300
2022-07-28T10:43+0300
ekonomi
haciz
hazine ve maliye bakanlığı
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NTV'de yer alan habere göre, dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürütülen çalışmada son aşamaya gelindi.2 bakanlığın yetkilileri konuya ilişkin son bir toplantı yaptı. Çalışma, ilk kabine toplantısında gündeme gelecek.Düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
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haciz, hazine ve maliye bakanlığı
Dar gelirlilere haciz düzenlemesi
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Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşların haciz işlemlerinin çözümüne yönelik çalışmada son aşamaya gelindi.
NTV'de yer alan habere göre, dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürütülen çalışmada son aşamaya gelindi.
2 bakanlığın yetkilileri konuya ilişkin son bir toplantı yaptı. Çalışma, ilk kabine toplantısında gündeme gelecek.
Düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.