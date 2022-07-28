https://tr.sputniknews.com/20220728/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059223585.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar kuru güne 17.86 TL'den başladı, euro ise 18.29 TL'den işlem görüyor. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T09:27+0300

2022-07-28T09:27+0300

2022-07-28T09:28+0300

ekonomi

dolar

euro

altın

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Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklarken, politika faizi 75 puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltildi.Fed kararının ardından dolar/TL 17,8&'nın üzerinde seyrediyor. Dolar dün 17,9350 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı.Euro/TL 18.29 seviyesinde işlem görüyor. Fed kararının ardından 1.02'yi aşan euro/dolar paritesi de bu seviyenin üzerinde hareket ediyor.Fed yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu.Çeyrek altın ne kadar?Fed kararı sonrası altın fiyatları da yükseldi.Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor.İç piyasada gram altın 998 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220727/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059182650.html

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