Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220728/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059223585.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 17.86 TL'den başladı, euro ise 18.29 TL'den işlem görüyor. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T09:27+0300
2022-07-28T09:28+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffbc4a7fcd818545ced38d4b60629e60.jpg
Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklarken, politika faizi 75 puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltildi.Fed kararının ardından dolar/TL 17,8&amp;'nın üzerinde seyrediyor. Dolar dün 17,9350 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı.Euro/TL 18.29 seviyesinde işlem görüyor. Fed kararının ardından 1.02'yi aşan euro/dolar paritesi de bu seviyenin üzerinde hareket ediyor.Fed yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu.Çeyrek altın ne kadar?Fed kararı sonrası altın fiyatları da yükseldi.Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor.İç piyasada gram altın 998 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059182650.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_056b1fec44a4217d1e1af61125a3c4d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, euro, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:27 28.07.2022 (güncellendi: 09:28 28.07.2022)
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Dolar kuru güne 17.86 TL'den başladı, euro ise 18.29 TL'den işlem görüyor.
Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklarken, politika faizi 75 puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltildi.
Fed kararının ardından dolar/TL 17,8&'nın üzerinde seyrediyor. Dolar dün 17,9350 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı.
Euro/TL 18.29 seviyesinde işlem görüyor. Fed kararının ardından 1.02'yi aşan euro/dolar paritesi de bu seviyenin üzerinde hareket ediyor.
Fed yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu.

Çeyrek altın ne kadar?

Fed kararı sonrası altın fiyatları da yükseldi.
Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor.
İç piyasada gram altın 998 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала