Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220728/elektrikli-otomobile-ilave-gumruk-vergisi-getirildi-1059223033.html
Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi
Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T07:59+0300
2022-07-28T07:59+0300
ekonomi
elektrikli otomobil
resmi gazete
gümrük vergisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1043457861_0:88:2476:1481_1920x0_80_0_0_66e1bc17adcb902f47f3f912c31fe2e6.jpg
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1043457861_110:0:2186:1557_1920x0_80_0_0_f61cafbd9c09af7c810ee06e97c5aaa0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elektrikli otomobil, resmi gazete, gümrük vergisi

Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi

07:59 28.07.2022
© AALG elektrikli otomobil üretimi için düğmeye bastı
LG elektrikli otomobil üretimi için düğmeye bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала