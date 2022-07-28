https://tr.sputniknews.com/20220728/elektrikli-otomobile-ilave-gumruk-vergisi-getirildi-1059223033.html
Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi
Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T07:59+0300
2022-07-28T07:59+0300
2022-07-28T07:59+0300
ekonomi
elektrikli otomobil
resmi gazete
gümrük vergisi
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İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.
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elektrikli otomobil, resmi gazete, gümrük vergisi
Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.