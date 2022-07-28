Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220728/emekli-maas-farki-odemeleri-basladi-1059223762.html
Emekli maaş farkı ödemeleri başladı
Emekli maaş farkı ödemeleri başladı
Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alanlara temmuz ayı zam farklarının ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 6.4... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T09:35+0300
2022-07-28T09:35+0300
ekonomi
emekli
memur
para
ödeme
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1043105652_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b0cfd6ed762ef6e4bc065a164274a754.jpg
Memur emeklilerine yapılan zammın farkı bugün yatacak. 2.5 milyon memur emeklisi, dul, yetim, malulu ilgilendiren maaş farkı ödemesi başladı.Temmuz ayında maaşlara yapılan zammın farkları banka ya da PTT şubelerindeki hesaplara geçildi.Maaş farkı olarak sadece temmuz ayının farkı ödeme olarak hesaplara yansıyacak. Maaşlarını 3 aylık alanlar için de mayıs-haziran-temmuz dönemleri için 1 aylık fark ödemesi yapılacak.Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlara da 3 aylık fark birden hesaplara geçecek.
https://tr.sputniknews.com/20220119/memur-ve-emekliye-ek-zammi-da-iceren-kanun-teklifi-yasalasti-1052907326.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1043105652_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_f35124bf65cbd59beb99031680c3b7bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli, memur, para, ödeme, zam

Emekli maaş farkı ödemeleri başladı

09:35 28.07.2022
© AApara - TL - lira - ödeme
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alanlara temmuz ayı zam farklarının ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 6.4 milyar lira bugün hesaplara geçecek.
Memur emeklilerine yapılan zammın farkı bugün yatacak. 2.5 milyon memur emeklisi, dul, yetim, malulu ilgilendiren maaş farkı ödemesi başladı.
Temmuz ayında maaşlara yapılan zammın farkları banka ya da PTT şubelerindeki hesaplara geçildi.
Maaş farkı olarak sadece temmuz ayının farkı ödeme olarak hesaplara yansıyacak. Maaşlarını 3 aylık alanlar için de mayıs-haziran-temmuz dönemleri için 1 aylık fark ödemesi yapılacak.
Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlara da 3 aylık fark birden hesaplara geçecek.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı
19 Ocak, 20:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала