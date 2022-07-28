https://tr.sputniknews.com/20220728/emekli-maas-farki-odemeleri-basladi-1059223762.html

Emekli maaş farkı ödemeleri başladı

Emekli maaş farkı ödemeleri başladı

Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alanlara temmuz ayı zam farklarının ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 6.4... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T09:35+0300

2022-07-28T09:35+0300

2022-07-28T09:35+0300

ekonomi

emekli

memur

para

ödeme

zam

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Memur emeklilerine yapılan zammın farkı bugün yatacak. 2.5 milyon memur emeklisi, dul, yetim, malulu ilgilendiren maaş farkı ödemesi başladı.Temmuz ayında maaşlara yapılan zammın farkları banka ya da PTT şubelerindeki hesaplara geçildi.Maaş farkı olarak sadece temmuz ayının farkı ödeme olarak hesaplara yansıyacak. Maaşlarını 3 aylık alanlar için de mayıs-haziran-temmuz dönemleri için 1 aylık fark ödemesi yapılacak.Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlara da 3 aylık fark birden hesaplara geçecek.

https://tr.sputniknews.com/20220119/memur-ve-emekliye-ek-zammi-da-iceren-kanun-teklifi-yasalasti-1052907326.html

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emekli, memur, para, ödeme, zam