https://tr.sputniknews.com/20220728/emekli-maas-farki-odemeleri-basladi-1059223762.html
Emekli maaş farkı ödemeleri başladı
Emekli maaş farkı ödemeleri başladı
Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alanlara temmuz ayı zam farklarının ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 6.4... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T09:35+0300
2022-07-28T09:35+0300
2022-07-28T09:35+0300
ekonomi
emekli
memur
para
ödeme
zam
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Memur emeklilerine yapılan zammın farkı bugün yatacak. 2.5 milyon memur emeklisi, dul, yetim, malulu ilgilendiren maaş farkı ödemesi başladı.Temmuz ayında maaşlara yapılan zammın farkları banka ya da PTT şubelerindeki hesaplara geçildi.Maaş farkı olarak sadece temmuz ayının farkı ödeme olarak hesaplara yansıyacak. Maaşlarını 3 aylık alanlar için de mayıs-haziran-temmuz dönemleri için 1 aylık fark ödemesi yapılacak.Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlara da 3 aylık fark birden hesaplara geçecek.
https://tr.sputniknews.com/20220119/memur-ve-emekliye-ek-zammi-da-iceren-kanun-teklifi-yasalasti-1052907326.html
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emekli, memur, para, ödeme, zam
Emekli maaş farkı ödemeleri başladı
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Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alanlara temmuz ayı zam farklarının ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 6.4 milyar lira bugün hesaplara geçecek.
Memur emeklilerine yapılan zammın farkı bugün yatacak. 2.5 milyon memur emeklisi, dul, yetim, malulu ilgilendiren maaş farkı ödemesi başladı.
Temmuz ayında maaşlara yapılan zammın farkları banka ya da PTT şubelerindeki hesaplara geçildi.
Maaş farkı olarak sadece temmuz ayının farkı ödeme olarak hesaplara yansıyacak. Maaşlarını 3 aylık alanlar için de mayıs-haziran-temmuz dönemleri için 1 aylık fark ödemesi yapılacak.
Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlara da 3 aylık fark birden hesaplara geçecek.